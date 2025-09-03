Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40 % mindre energi och utrustad med Chromasync™ precisionsfärgmatchning tillsammans med vitt fullspektrumljus. Skapa den perfekta nyansen av vitt ljus, och anpassa sedan ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka ända ner till 0,2 %.

Produktfördelar

  • Upp till 1 100 lumen
  • Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
  • Dimbar till 0,2%​ ljusstyrka
  • Precisionsfärg Chromasync™
  • Styr med hjälp av app eller röst
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual
image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

Styr lamporna med din röst*

Styr lamporna med din röst*

Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.

Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.

Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.

Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.

Specifikationer

Hållbarhet

  • Antal tändcykler

    50 000

  • Nominell livslängd

    25 000

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay