Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance A60 – E27 smart ljuskälla – 810

Nyhet

A60 – E27 smart ljuskälla – 810

Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40 % mindre energi och utrustad med Chromasync™ precisionsfärgmatchning tillsammans med vitt fullspektrumljus. Skapa den perfekta nyansen av vitt ljus, och anpassa sedan ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka ända ner till 0,2 %.

Sockel

Ljusfärg

Modell

Form

Paket

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Upp till 810 lumen
  • Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
  • Dimbar till 0,2%​ ljusstyrka
  • Precisionsfärg Chromasync™
  • Styr med hjälp av app eller röst
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Trendande produkter

Nyhet
Startpaket: 3 st GU10 ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro

Hue White and color ambiance

Startpaket: 3 st GU10 ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro
Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
MotionAware™-teknologi
White ambiance +16 miljoner färger
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

2319,00 kr

Nyhet
Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro

Hue White and color ambiance

Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro
Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
MotionAware™-teknologi
White ambiance +16 miljoner färger
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

2319,00 kr

Flash sale -25%
Lightstrip Plus, 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter
Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

Flash sale -25%
A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Hue White and color ambiance

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600
Upp till 1521 lumen*
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

929,00 kr

Flash sale -25%
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådlös installation
Batteridriven
Automatiserar belysningen
Kan monteras var du vill

519,00 kr

436,00 kr

Flash sale -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

579,00 kr

Flash sale -25%
Ellipse – E27 smart ljuskälla

Hue White and color ambiance

Ellipse – E27 smart ljuskälla
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1159,00 kr

Flash sale -25%
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

259,00 kr

219,00 kr

Flash sale -25%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)
Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

819,00 kr

Styr lamporna med din röst*

Styr lamporna med din röst*

Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.

Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.

Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.

Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.

Specifikationer

Hållbarhet

  • Antal tändcykler

    50 000

  • Nominell livslängd

    25 000

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay