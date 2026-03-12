Signe gradient pendellampa
Nuvarande pris är 4599,00 kr
Nuvarande pris är 4599,00 kr
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Om Signe gradient pendellampa
Arkitektonisk design och smart belysning möts i en belysningsprodukt. Minimalistiska ljuspelaren Signe Gradient. Lika mycket konstverk som en naturlig del av hemmet med sömlös integrering i inredningen. Minimalistisk pendellampa med justerbar belysning som hängs från taket. Istället för att bara lysa rakt ner kan du styra ljuskäglan mot olika designelement. Ger en effekt av svävande ljus som kan belysa en vacker vägg, takbjälkar eller konstverk i köket, hemmakontoret eller vardagsrummet. Avancerad teknik med sömlösa färgövergångar ger mjuk väggbelysning med ljusprojicering över hela väggytorna utan skarpa skuggor. Växla enkelt mellan varmvita toner för avkoppling, kallvitt och funktionellt direkt ljus för arbetsuppgifter och mjuka färgövergångar för stämningsfull belysning. Pendellampan Signe Gradient är byggd i svart aluminium med hög tillverkningsprecision och kurerad design som signalerar kvalitet. Med appen Hue som vunnit flera prestigefyllda designpriser får du smart styrning, automatiseringar och personliga ljusscener.
- White and Color gradient
- Väggbelysningseffekt och direkt belysning
- Rotera för att rikta ljuset dit det behövs.
- Ultratunn profil
- Svart aluminiumfinish
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149527
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Omgivningstemperatur
- +5 till +35 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Under installation
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Kontakttyp
- Ingen kontakt
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 360
- Färgåtergivningsindex
- 90
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 114
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Hemmakontor, Vardagsrum, Kontor
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149527
- Nettovikt
- 1,33 kg
- Bruttovikt
- 2,46 kg
- Höjd
- 138 mm
- Längd
- 1 412 mm
- Bredd
- 177 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004322101
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,1
- Effekt
- 25
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 25
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 2 500
- Total höjd
- 1 302 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Diameter
- 22 mm
- Lampteknologi
- Ej tillämpligt
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- n/a
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal ljuskällor
- 1
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Tak
Ljuskällan
- Formfaktor
- Linear
- Ljusflöde
- 2 850 lm vid 6 500 K
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Strömbrytaren
- Väggplattans djup
- 227,5 mm
- Väggplattans höjd
- 47 mm
- Väggplattans bredd
- 122,5 mm
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 8.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning