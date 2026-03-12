Signe gradient pendellampa

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För tillfället slut i lagret

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Om Signe gradient pendellampa

Arkitektonisk design och smart belysning möts i en belysningsprodukt. Minimalistiska ljuspelaren Signe Gradient. Lika mycket konstverk som en naturlig del av hemmet med sömlös integrering i inredningen. Minimalistisk pendellampa med justerbar belysning som hängs från taket. Istället för att bara lysa rakt ner kan du styra ljuskäglan mot olika designelement. Ger en effekt av svävande ljus som kan belysa en vacker vägg, takbjälkar eller konstverk i köket, hemmakontoret eller vardagsrummet. Avancerad teknik med sömlösa färgövergångar ger mjuk väggbelysning med ljusprojicering över hela väggytorna utan skarpa skuggor. Växla enkelt mellan varmvita toner för avkoppling, kallvitt och funktionellt direkt ljus för arbetsuppgifter och mjuka färgövergångar för stämningsfull belysning. Pendellampan Signe Gradient är byggd i svart aluminium med hög tillverkningsprecision och kurerad design som signalerar kvalitet. Med appen Hue som vunnit flera prestigefyllda designpriser får du smart styrning, automatiseringar och personliga ljusscener.

  • White and Color gradient
  • Väggbelysning​seffekt och direkt belysning
  • Rotera för att rikta ljuset dit det behövs.
  • Ultratunn profil
  • Svart aluminiumfinish
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