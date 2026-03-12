Arkitektonisk premiumdesign och smart belysning förenas i den gradienta pendellampan Signe. Lika mycket konstverk som en naturlig del av hemmet med sömlös integrering i inredningen. Häng den minimalistiska, ultrasmala profilen i taket och anslut den till ett vägguttag. Rotera och skjut ljuset upp eller ned längs kabeln för att framhäva arkitektoniska element. Effekten är ett ljus som verkar sväva och skapar ett vackert, diskret inslag i köket, vardagsrummet eller sovrummet. Avancerad teknik med sömlösa färgövergångar ger mjuk väggbelysning med ljusprojicering över hela väggytorna utan skarpa skuggor. Växla enkelt mellan varmvita toner för avkoppling och mjuka färgövergångar för stämningsfull belysning. Den gradienta pendellampan Signe är gjord i precisionskonstruerad svart aluminium som ger en raffinerad kvalitetslook. Den prisbelönta Hue appen ger dig smart hantering, automation och personliga ljusscener som passar din livsstil.

White and Color gradient

Wall-washingeffekter

Ultralåg dimring till 0,1 %

Dra uppåt eller nedåt för att rikta ljus

Ultratunn, svart aluminiumfinish