Signe gradient pendulum
Nuvarande pris är 4029,00 kr
Nuvarande pris är 4029,00 kr
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Om Signe gradient pendulum
Arkitektonisk premiumdesign och smart belysning förenas i den gradienta pendellampan Signe. Lika mycket konstverk som en naturlig del av hemmet med sömlös integrering i inredningen. Häng den minimalistiska, ultrasmala profilen i taket och anslut den till ett vägguttag. Rotera och skjut ljuset upp eller ned längs kabeln för att framhäva arkitektoniska element. Effekten är ett ljus som verkar sväva och skapar ett vackert, diskret inslag i köket, vardagsrummet eller sovrummet. Avancerad teknik med sömlösa färgövergångar ger mjuk väggbelysning med ljusprojicering över hela väggytorna utan skarpa skuggor. Växla enkelt mellan varmvita toner för avkoppling och mjuka färgövergångar för stämningsfull belysning. Den gradienta pendellampan Signe är gjord i precisionskonstruerad svart aluminium som ger en raffinerad kvalitetslook. Den prisbelönta Hue appen ger dig smart hantering, automation och personliga ljusscener som passar din livsstil.
- White and Color gradient
- Wall-washingeffekter
- Ultralåg dimring till 0,1 %
- Dra uppåt eller nedåt för att rikta ljus
- Ultratunn, svart aluminiumfinish
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149466
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
- Omgivningstemperatur
- +5 till +35 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Efter installation
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Kontakttyp
- Typ C, Typ G
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 360
- Färgåtergivningsindex
- 90
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 127,5
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Hemmakontor, Vardagsrum, Kontor
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149466
- Nettovikt
- 1,11 kg
- Bruttovikt
- 2,24 kg
- Höjd
- 138 mm
- Längd
- 1 412 mm
- Bredd
- 177 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004321901
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,1
- Effekt
- 20
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 20
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 2 500
- Total höjd
- 1 297 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Diameter
- 22 mm
- Lampteknologi
- Ej tillämpligt
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- n/a
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal ljuskällor
- 1
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Tak
Ljuskällan
- Formfaktor
- Linear
- Ljusflöde
- 2 550 lm vid 6 500 K
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 8.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning