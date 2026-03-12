Signe gradient pole
Nuvarande pris är 3459,00 kr
Nuvarande pris är 3459,00 kr
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Om Signe gradient pole
Arkitektonisk design och smart belysning möts i en belysningsprodukt. Minimalistiska golvlampan Signe Gradient. Lika mycket konstverk som en naturlig del av hemmet med sömlös integrering i inredningen. Lampan tar i princip ingen golvyta och passar perfekt i hörn eller trånga utrymmen. Smälter in i inredningen och ger fint ljus i vardagsrum, sovrum och hemmakontor. Avancerad teknik med sömlösa färgövergångar ger mjuk väggbelysning med ljusprojicering över hela väggytorna utan skarpa skuggor. Växla enkelt mellan varmvita toner för avkoppling och mjuka färgövergångar för stämningsfull belysning. Golvlampan Signe Gradient är byggd i svart aluminium med hög tillverkningsprecision och kurerad design som signalerar kvalitet. Med appen Hue som vunnit flera prestigefyllda designpriser får du smart styrning, automatiseringar och personliga ljusscener.
- White and Color gradient
- Wall-washingeffekter
- Ultralåg dimring till 0,1 %
- Ultratunn profil
- Svart aluminiumfinish
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149589
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Omgivningstemperatur
- +5 till +35 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Bärbar
- Nej
- Kontakttyp
- Typ C, Typ G
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 360
- Färgåtergivningsindex
- 90
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 127,5
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Hemmakontor, Vardagsrum, Kontor
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149589
- Nettovikt
- 0,92 kg
- Bruttovikt
- 2,25 kg
- Höjd
- 138 mm
- Längd
- 1 906 mm
- Bredd
- 177 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004322301
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,1
- Effekt
- 20
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 20
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 2 500
- Total höjd
- 1 795 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Diameter
- 22 mm
- Lampteknologi
- Ej tillämpligt
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- n/a
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal ljuskällor
- 1
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Stående
Ljuskällan
- Formfaktor
- Linear
- Ljusflöde
- 2 550 lm vid 6 500 K
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 8.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning