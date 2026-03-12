Arkitektonisk design och smart belysning möts i en belysningsprodukt. Minimalistiska golvlampan Signe Gradient. Lika mycket konstverk som en naturlig del av hemmet med sömlös integrering i inredningen. Lampan tar i princip ingen golvyta och passar perfekt i hörn eller trånga utrymmen. Smälter in i inredningen och ger fint ljus i vardagsrum, sovrum och hemmakontor. Avancerad teknik med sömlösa färgövergångar ger mjuk väggbelysning med ljusprojicering över hela väggytorna utan skarpa skuggor. Växla enkelt mellan varmvita toner för avkoppling och mjuka färgövergångar för stämningsfull belysning. Golvlampan Signe Gradient är byggd i svart aluminium med hög tillverkningsprecision och kurerad design som signalerar kvalitet. Med appen Hue som vunnit flera prestigefyllda designpriser får du smart styrning, automatiseringar och personliga ljusscener.

White and Color gradient

Wall-washingeffekter

Ultralåg dimring till 0,1 %

Ultratunn profil

Svart aluminiumfinish