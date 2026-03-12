Inneslut ditt hem i en gardin av magiskt ljus! Festavia ljusgardiner, avsedda för både inomhus- och utomhusbruk, förgyller varje ögonblick med dekorativt, festligt ljus. Njut av livfulla gradienter i flera färger eller varmt till kallt vitt ljus längs varje ljusslinga – Perfekt för alla årstider, fester eller stämningar. Häng dem framför fönster, på väggar eller ovanför sängar. Använd dem utomhus året runt tack vare deras vädertåliga IP54-klassning. Dekorera fasader, uteplatser och balkonger med det härliga skenet från ljusgardinen och personlighetsanpassa varje ögonblick med dynamiska effekter när du använder Festavia med en Hue Bridge. Välj bland glittrande stjärnor, flammande lågor eller ett dämpat stearinljusflimmer. För en verkligt uppslukande upplevelse, synkronisera dina ljus med musiken och se dem dansa, dimra och ändra färg till varje taktslag. Sömlöst integrerad med Hue ekosystemet lyser Festavia i harmoni med dina inomhus- och utomhuslampor, med enkel kontroll och anpassning via Hue appen och röstassistenter.

1,35 x 2 m med 250 lysdioder

White and Color Gradient

Musiksynkronisering och dynamiska effekter

Transparent kabel

Inomhus- och utomhusbruk