Festavia ljusgardiner, 250 LED-lampor
Nuvarande pris är 2649,00 kr
Nuvarande pris är 2649,00 kr
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Om Festavia ljusgardiner, 250 LED-lampor
Inneslut ditt hem i en gardin av magiskt ljus! Festavia ljusgardiner, avsedda för både inomhus- och utomhusbruk, förgyller varje ögonblick med dekorativt, festligt ljus. Njut av livfulla gradienter i flera färger eller varmt till kallt vitt ljus längs varje ljusslinga – Perfekt för alla årstider, fester eller stämningar. Häng dem framför fönster, på väggar eller ovanför sängar. Använd dem utomhus året runt tack vare deras vädertåliga IP54-klassning. Dekorera fasader, uteplatser och balkonger med det härliga skenet från ljusgardinen och personlighetsanpassa varje ögonblick med dynamiska effekter när du använder Festavia med en Hue Bridge. Välj bland glittrande stjärnor, flammande lågor eller ett dämpat stearinljusflimmer. För en verkligt uppslukande upplevelse, synkronisera dina ljus med musiken och se dem dansa, dimra och ändra färg till varje taktslag. Sömlöst integrerad med Hue ekosystemet lyser Festavia i harmoni med dina inomhus- och utomhuslampor, med enkel kontroll och anpassning via Hue appen och röstassistenter.
- 1,35 x 2 m med 250 lysdioder
- White and Color Gradient
- Musiksynkronisering och dynamiska effekter
- Transparent kabel
- Inomhus- och utomhusbruk
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179890
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Genomskinlig
- Material
- PC, PVC
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 15 000
- Nominell livslängd
- 15 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- -
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 12
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 1 350 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Balkong, Sovrum, Trädgård, Utomhus, Altan
- Stil
- Tidlös
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103179890
- Nettovikt
- 1,02 kg
- Bruttovikt
- 1,3 kg
- Höjd
- 156 mm
- Längd
- 114 mm
- Bredd
- 226 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004456601
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 13,9
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 0,016
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 5 850
- Total höjd
- 2 000 mm
- Total längd
- 5 850 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 4 500 mm
- Ljusslinga, längd
- 1 350 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 200
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat ljus (RGBIC)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP54 (IP44 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Ljusflöde på 2 700 K
- 150
- Lysdioder, avstånd
- 150 mm
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Nej
- Monteringsalternativ
- Vägg, Fönster
Ljuskällan
- Formfaktor
- Curtain
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Ej tillämpligt
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning