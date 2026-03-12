Festavia-ljusnät, 250 LED-lampor

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Närbild på framsidan av Lampor för utomhusbruk Festavia-ljusnät, 250 LED-lampor
I lager
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Om Festavia-ljusnät, 250 LED-lampor

Svep in din trädgård i ett nät av magiskt ljus! Festavia ljusnät för utomhusbruk ger liv åt varje ögonblick med dekorativ, festlig belysning. Njut av livfulla gradienter i flera färger eller varmt till svalt vitt ljus – Perfekt för varje årstid, fest eller stämning. Drapera Festavia ljusnät över buskar, staket eller balkongräcken för att ge liv åt valfritt utrymme. Deras vädertåliga IP54-klassning innebär att du kan ha dem uppe året runt. Släpp loss ännu mer magi när du använder Festavia med en Hue Bridge! Anpassa varje ögonblick med dynamiska effekter – Från glittrande stjärnor till flammande lågor eller ett mjukt stearinljusflimmer. För en verkligt uppslukande upplevelse, synkronisera dina ljus med musiken och se dem dansa, dimra och ändra färg till varje taktslag. Sömlöst integrerad med Hue ekosystemet lyser Festavia i harmoni med dina Hue utomhuslampor och erbjuder bekväm styrning och anpassning via Hue appen och röstassistenter.

  • 1 x 3,5 m med 250 lysdioder
  • White and Color Gradient
  • Musiksynkronisering och dynamiska effekter
  • Svart kabel
  • Utomhusbruk
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