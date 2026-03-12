Festavia-ljusnät, 250 LED-lampor
Nuvarande pris är 2649,00 kr
Nuvarande pris är 2649,00 kr
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Om Festavia-ljusnät, 250 LED-lampor
Svep in din trädgård i ett nät av magiskt ljus! Festavia ljusnät för utomhusbruk ger liv åt varje ögonblick med dekorativ, festlig belysning. Njut av livfulla gradienter i flera färger eller varmt till svalt vitt ljus – Perfekt för varje årstid, fest eller stämning. Drapera Festavia ljusnät över buskar, staket eller balkongräcken för att ge liv åt valfritt utrymme. Deras vädertåliga IP54-klassning innebär att du kan ha dem uppe året runt. Släpp loss ännu mer magi när du använder Festavia med en Hue Bridge! Anpassa varje ögonblick med dynamiska effekter – Från glittrande stjärnor till flammande lågor eller ett mjukt stearinljusflimmer. För en verkligt uppslukande upplevelse, synkronisera dina ljus med musiken och se dem dansa, dimra och ändra färg till varje taktslag. Sömlöst integrerad med Hue ekosystemet lyser Festavia i harmoni med dina Hue utomhuslampor och erbjuder bekväm styrning och anpassning via Hue appen och röstassistenter.
- 1 x 3,5 m med 250 lysdioder
- White and Color Gradient
- Musiksynkronisering och dynamiska effekter
- Svart kabel
- Utomhusbruk
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103180070
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- PC, PVC
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 15 000
- Nominell livslängd
- 15 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- -
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 12
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 3 450 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Trädgård, Utomhus
- Stil
- Tidlös
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103180070
- Nettovikt
- 1,28 kg
- Bruttovikt
- 1,64 kg
- Höjd
- 156 mm
- Längd
- 114 mm
- Bredd
- 328 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004457001
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 14,8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 0,016
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 7 950
- Total höjd
- 1 000 mm
- Total längd
- 7 950 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 4 500 mm
- Ljusslinga, längd
- 3 450 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 200
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat ljus (RGBIC)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP54 (IP44 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Ljusflöde på 2 700 K
- 150
- Lysdioder, avstånd
- 144 mm
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Nej
- Monteringsalternativ
- Buskar
Ljuskällan
- Formfaktor
- Net
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Ej tillämpligt
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning