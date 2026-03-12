Festavia-ljusslinga med LED-istappar, 250 LED-lampor
Nuvarande pris är 2649,00 kr
Nuvarande pris är 2649,00 kr
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Om Festavia-ljusslinga med LED-istappar, 250 LED-lampor
Låt ljuset strömma ned ovanifrån och omvandla ditt utrymme med gnistrande färger. Festavia istappslampor är avsedda för utomhusbruk och hänger i en rad skira vertikala slingor, perfekta för att dekorera tak, fasader, staket eller balkonger. Istappslampor är ett perfekt val för vinterns festligheter, firanden året runt eller vardagsdekoration. Deras vädertåliga IP54-klassning innebär att du kan ha dem uppe året runt. Varje slinga lyser i en gradient av flera klara färger eller varmt till svalt vitt ljus, så att du kan personlighetsanpassa dina utrymmen för alla tillfällen. Släpp loss ännu mer magi när du använder Festavia med en Hue Bridge! Skapa minnesvärd stämning med dynamiska effekter – Från glittrande stjärnor till flammande lågor. För en verkligt uppslukande upplevelse, synkronisera dina ljus med musiken och se dem dansa, dimra och ändra färg till varje taktslag. Sömlöst integrerat med Hue ekosystemet lyser Festavia i harmoni med dina Hue utomhuslampor, med smidig styrning och anpassning via Hue appen och röstassistenter.
- 8,5 m med 250 lysdioder
- White and Color Gradient
- Musiksynkronisering och dynamiska effekter
- Transparent kabel
- Utomhusbruk
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179999
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Genomskinlig
- Material
- PC, PVC
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 15 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
- Nominell livslängd
- 15 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- -
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 12
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 8 850 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Balkong, Utomhus, Altan
- Stil
- Tidlös
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103179999
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,6 kg
- Höjd
- 156 mm
- Längd
- 114 mm
- Bredd
- 328 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004456801
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 14,6
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 0,016
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 13 350
- Total höjd
- 500 mm
- Total längd
- 13 350 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 4 500 mm
- Ljusslinga, längd
- 8 850 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 200
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat ljus (RGBIC)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP54 (IP44 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Ljusflöde på 2 700 K
- 150
- Lysdioder, avstånd
- 150 mm
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Nej
- Monteringsalternativ
- Räcken, Vägg
Ljuskällan
- Formfaktor
- Icicles
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Ej tillämpligt
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning