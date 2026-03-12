Festavia-ljusslinga med LED-istappar, 250 LED-lampor

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Närbild på framsidan av Lampor för utomhusbruk Festavia-ljusslinga med LED-istappar, 250 LED-lampor
I lager
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Om Festavia-ljusslinga med LED-istappar, 250 LED-lampor

Låt ljuset strömma ned ovanifrån och omvandla ditt utrymme med gnistrande färger. Festavia istappslampor är avsedda för utomhusbruk och hänger i en rad skira vertikala slingor, perfekta för att dekorera tak, fasader, staket eller balkonger. Istappslampor är ett perfekt val för vinterns festligheter, firanden året runt eller vardagsdekoration. Deras vädertåliga IP54-klassning innebär att du kan ha dem uppe året runt. Varje slinga lyser i en gradient av flera klara färger eller varmt till svalt vitt ljus, så att du kan personlighetsanpassa dina utrymmen för alla tillfällen. Släpp loss ännu mer magi när du använder Festavia med en Hue Bridge! Skapa minnesvärd stämning med dynamiska effekter – Från glittrande stjärnor till flammande lågor. För en verkligt uppslukande upplevelse, synkronisera dina ljus med musiken och se dem dansa, dimra och ändra färg till varje taktslag. Sömlöst integrerat med Hue ekosystemet lyser Festavia i harmoni med dina Hue utomhuslampor, med smidig styrning och anpassning via Hue appen och röstassistenter.

  • 8,5 m med 250 lysdioder
  • White and Color Gradient
  • Musiksynkronisering och dynamiska effekter
  • Transparent kabel
  • Utomhusbruk
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