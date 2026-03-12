Muscari väggspotlight
Nuvarande pris är 929,00 kr
Nuvarande pris är 929,00 kr
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Om Muscari väggspotlight
Skapa stämning utomhus också med Hue! Perfekt för uteplatsen, terrassen, bakgården eller ytterdörren. Med den här utomhusspotlighten får du en riktad stråle fint ljus i reglerbart varmt-till-kallvitt. Anpassa stämningen efter kvälls- och morgonljuset och sätt prägel på middagar utomhus eller mys under stjärnorna. Få extra lugn och ro när natten faller på och ställ in ett klart, vitt ljus för att se vem som kommer eller hitta vägen. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera lampor med Hue för sömlös perfektion. Den slitstarka IP44-klassade lampan är väderbeständig med Powershield-beläggning som förhindrar gulnad med tiden. Diskret design som smälter in i väggar på utsidan och ger dig ljus precis där du behöver. Enkel styrning – till och med när du inte är hemma –med anpassningsalternativ och automatiseringar med Hue-appen och röstassistenter.
- Reglerbara vita och färgade ljus
- Väderbeständigt (IP44)
- Powershield anti-fläckbeläggning
- Väggmontering
- App- och röststyrning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165589
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium
Hållbarhet
- Omgivningstemperatur
- –25 till +45 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Nej
- Bärbar
- Nej
- Kontakttyp
- Ingen kontakt
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 40
- Färgåtergivningsindex
- -
- Färgtemperatur
- 2000-6500 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 95
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Balkong, Trädgård, Utomhus, Altan
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103165589
- Nettovikt
- 0,49 kg
- Bruttovikt
- 0,63 kg
- Höjd
- 130 mm
- Längd
- 105 mm
- Bredd
- 135 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004444401
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 4,2
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 4,2
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 90 mm
- Total längd
- 113 mm
- Total bredd
- 120 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 400
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- 4.2
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa
- 5
- IP-kod
- IP44
- Skyddsklass
- Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal ljuskällor
- 1
- UL våt/fuktig/torr plats
- Wet location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Monteringsalternativ
- Vägg
Ljuskällan
- Formfaktor
- tube
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Ej tillämpligt
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning