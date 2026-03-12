Muscari väggspotlight

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Närbild på framsidan av Lampor för utomhusbruk Muscari väggspotlight
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Om Muscari väggspotlight

Skapa stämning utomhus också med Hue! Perfekt för uteplatsen, terrassen, bakgården eller ytterdörren. Med den här utomhusspotlighten får du en riktad stråle fint ljus i reglerbart varmt-till-kallvitt. Anpassa stämningen efter kvälls- och morgonljuset och sätt prägel på middagar utomhus eller mys under stjärnorna. Få extra lugn och ro när natten faller på och ställ in ett klart, vitt ljus för att se vem som kommer eller hitta vägen. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera lampor med Hue för sömlös perfektion. Den slitstarka IP44-klassade lampan är väderbeständig med Powershield-beläggning som förhindrar gulnad med tiden. Diskret design som smälter in i väggar på utsidan och ger dig ljus precis där du behöver. Enkel styrning – till och med när du inte är hemma –med anpassningsalternativ och automatiseringar med Hue-appen och röstassistenter.

  • Reglerbara vita och färgade ljus
  • Väderbeständigt (IP44)
  • Powershield anti-fläckbeläggning
  • Väggmontering
  • App- och röststyrning
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