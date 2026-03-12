Skapa stämning utomhus också med Hue! Perfekt för uteplatsen, terrassen, bakgården eller ytterdörren. Med den här väggbelysningen utomhus får du fint rundstrålande ljus i reglerbara färgade toner eller varmt-till-kallvitt. Anpassa stämningen efter kvälls- och morgonljuset och sätt prägel på middagar utomhus eller mys under stjärnorna. Få extra lugn och ro när natten faller på och ställ in ljuset på rent och klart, vitt ljus för att se vem som kommer eller hitta vägen. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera lampor med Hue för en sömlös upplevelse. Dubbla lager ljus som sprids mjukt och jämnt med toning av LED-prickarna och minskad bländning, samtidigt som det ger UV-resistens för att förhindra gulning med tiden. Sätt det här väderbeständiga, IP-44-klassade ljuset på väggar eller taket runt utsidan av ditt hem för att lysa upp och skapa trygg stämning. Enkel styrning – till och med när du inte är hemma –med anpassningsalternativ och automatiseringar med Hue-appen och röstassistenter.

Reglerbara vita och färgade ljus

Väderbeständigt (IP44)

Powershield anti-fläckbeläggning

Vägg- eller takmontering

App- och röststyrning