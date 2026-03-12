Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65" + screen sync

2319,00 kr

Nyhet
Närbild på framsidan av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Närbild på baksidan av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Närbild på baksidan av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + screen sync
I lager

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Om Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65" + screen sync

Utforska Hue underhållningsvärlden med detta sync-kit, innefattande en tv-skärmsynkningsenhet och en färgkompatibel gradient LED-ljusslinga. Screen sync-enhetens fisheye-objektiv fångar allt på skärmen och synkroniserar innehållet med LED-ljusslingaen, vilket ger optimerad färgsynkronisering med väggupplysningseffekter som reagerar i realtid. Konfigurera enkelt allt i Hue appen och njut av dina favoritfilmer, serier och spel som aldrig förr!

  • Optimerad färgmatchning på skärmen
  • Fullskärmsavbildning med fisheye-objektiv
  • Gradienta väggupplysningseffekter
  • Lämplig för TV-apparater upp till 65 tum
  • Styr och konfigurera med Hue appen
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