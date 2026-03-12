Utforska Hue underhållningsvärlden med detta sync-kit, innefattande en tv-skärmsynkningsenhet och en färgkompatibel gradient LED-ljusslinga. Screen sync-enhetens fisheye-objektiv fångar allt på skärmen och synkroniserar innehållet med LED-ljusslingaen, vilket ger optimerad färgsynkronisering med väggupplysningseffekter som reagerar i realtid. Konfigurera enkelt allt i Hue appen och njut av dina favoritfilmer, serier och spel som aldrig förr!

Optimerad färgmatchning på skärmen

Fullskärmsavbildning med fisheye-objektiv

Gradienta väggupplysningseffekter

Lämplig för TV-apparater upp till 85 tum

Styr och konfigurera med Hue appen