Solo Lightstrip
1039,00 kr
Nuvarande pris är 1039,00 kr
Artikeln är inte längre tillgänglig
Om Solo Lightstrip
Förändra ditt hem och stämningen med en lysande belysningsupplevelse. Philips Hue Solo Lightstrip 5 meter är enkel att installera och ger ett fantastiskt ljusflöde på 1 700 lumen som lyser upp ditt hem. Denna lightstrip är belyst med RGBWW-lysdioder och skapar ren färg och rent vitt ljus. Den är designad med säkerhet i åtanke. Du kan enkelt interagera med lightstripen. Varje Philips Hue Lightstrip levereras med 2 års garanti.
- Kan böjas och klippas men inte förlängas
- Styr med vår prisbelönta app
- RGBWW-lysdioder och upp till 1 700 lumen
- 5 meter
- Skyddande silikonfodral
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169326699
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- –20 °C till +40 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 120
- Färgåtergivningsindex
- >80
- Färgtemperatur
- 2000-6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 89
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 5 000 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Barnrum, Matrum, Kök, Vardagsrum, Trapphus
- Stil
- Modern
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8720169326699
- Nettovikt
- 0,43 kg
- Bruttovikt
- 0,59 kg
- Höjd
- 187 mm
- Längd
- 76 mm
- Bredd
- 183 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929003817002
Förpackningsinformation
- EAN
- 8720169326699
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 20
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 24
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 4,5 mm
- Total längd
- 5 000 mm
- Total bredd
- 14 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 160 mm
- Ljusslinga, längd
- 5 000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 700
- Lampteknologi
- LED
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Ljusflöde på 2 700 K
- 1 500
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
Ljuskällan
- Formfaktor
- light strip
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions