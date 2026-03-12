Solo Lightstrip

1849,00 kr

Flexible lightstrip with visible LEDs, emitting pink light, featuring a slim, elongated shape with a glossy finish.
I lager
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Om Solo Lightstrip

Förändra ditt hem och stämningen med en lysande belysningsupplevelse. Philips Hue Solo Lightstrip 10 meter är enkel att installera och ger ett fantastiskt ljusflöde på 1 700 lumen som lyser upp ditt hem. Denna lightstrip är belyst med RGBWW-lysdioder och skapar ren färg och rent vitt ljus. Den är designad med säkerhet i åtanke. Du kan enkelt interagera med lightstripen. Varje Philips Hue Lightstrip levereras med 2 års garanti.

  • Kan böjas och klippas men inte förlängas
  • Styr med vår prisbelönta app
  • RGBWW-lysdioder och upp till 1 700 lumen
  • 10 meter
  • Skyddande silikonfodral
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