Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

2769,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro
I lager

Utesluten från alla kampanjer och erbjudanden

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Om Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

Skaffa smart ljus på det enklaste sättet med ett startpaket som innehåller Philips Hue Flux LED-ljusslingan och Hue Bridge Pro-smarthemhubben. Inred och lys upp hemma med de renaste tonerna av vitt ljus och precisionsfärgmix med Chromasync™. Klipp, återanvänd eller förläng remsan precis som du vill, till vilken yta du vill. Hue Bridge Pro, vår mest avancerade hemhubb, ger snabbare prestanda, mer kapacitet och AI-funktioner med ett ultrasnabbt chip. Styr installationen med Hue-appen som fått utmärkelser i branschen eller röstkommandon med din smarta assistent.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • Lägg till fler än 150 lampor, 50 tillbehör
  • Ljus blir sensorer med MotionAware™
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay