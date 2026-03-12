Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro
2769,00 kr
Nuvarande pris är 2769,00 kr
I lager
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Om Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro
Skaffa smart ljus på det enklaste sättet med ett startpaket som innehåller Philips Hue Flux LED-ljusslingan och Hue Bridge Pro-smarthemhubben. Inred och lys upp hemma med de renaste tonerna av vitt ljus och precisionsfärgmix med Chromasync™. Klipp, återanvänd eller förläng remsan precis som du vill, till vilken yta du vill. Hue Bridge Pro, vår mest avancerade hemhubb, ger snabbare prestanda, mer kapacitet och AI-funktioner med ett ultrasnabbt chip. Styr installationen med Hue-appen som fått utmärkelser i branschen eller röstkommandon med din smarta assistent.
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- Lägg till fler än 150 lampor, 50 tillbehör
- Ljus blir sensorer med MotionAware™
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103103611
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- –20 °C till +40 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 120
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 100
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 6 000 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Matrum, Vardagsrum
- Stil
- Modern
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103103611
- Nettovikt
- 0,97 kg
- Bruttovikt
- 1,21 kg
- Höjd
- 210 mm
- Längd
- 80 mm
- Bredd
- 210 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004610705
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103103612
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 20
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 24
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 6 mm
- Total längd
- 6 000 mm
- Total bredd
- 14 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 160 mm
- Ljusslinga, längd
- 6 000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Lampteknologi
- LED
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
Ljuskällan
- Formfaktor
- light strip
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader, 36 månader för Bridge från inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions