Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"
Nuvarande pris är 1389,00 kr
Nuvarande pris är 1389,00 kr
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Om Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"
Utöka till Hue hemmaunderhållningens värld med gradienta LED-ljusslingaen Play. Denna gradienta LED-ljusslinga för tv:n skapar färgglada väggupplysningseffekter som sömlöst matchar innehållet i filmer och serier, tack vare RGBWWIC-teknik. Njut av en filmupplevelse när ljusa scener vaknar till liv med klara färger, medan mörkare partier känns stämningsfulla tack vare den djupa dimringsförmågan. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera Hue lampor. Synkronisera dina lampor som du vill med Hue Sync tv-appen, Hue skärmsynkning eller HDMI sync box. När du inte synkroniserar, använd LED-ljusslingaen för att skapa stämningsljus för en njutbar tittarupplevelse. Installera enkelt på tv:ns baksida genom att klippa till rätt storlek och fästa med medföljande fästen. Styr och anpassa bekvämt med den prisbelönta Hue appen.
- Gradienta väggupplysningseffekter
- RGBWWIC-teknik
- Precisionsfärgblandning med Chromasync
- Lämplig för TV-apparater upp till 85 tum
- Synkroniseringsenhet och Hue app krävs
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168405
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- >80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1.5
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 3 500 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Underhållningsrum
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103168405
- Nettovikt
- 0,53 kg
- Bruttovikt
- 0,75 kg
- Höjd
- 210 mm
- Längd
- 96 mm
- Bredd
- 210 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004447701
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 14
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 17,5
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 6 mm
- Total längd
- 3 500 mm
- Total bredd
- 14,5 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 330 mm
- Ljusslinga, längd
- 3 500 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal ljuskällor
- 1
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- TV
Ljuskällan
- Formfaktor
- 14.5mm*6mm*3500mm
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning