Utöka till Hue hemmaunderhållningens värld med gradienta LED-ljusslingaen Play. Denna gradienta LED-ljusslinga för tv:n skapar färgglada väggupplysningseffekter som sömlöst matchar innehållet i filmer och serier, tack vare RGBWWIC-teknik. Njut av en filmupplevelse när ljusa scener vaknar till liv med klara färger, medan mörkare partier känns stämningsfulla tack vare den djupa dimringsförmågan. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera Hue lampor. Synkronisera dina lampor som du vill med Hue Sync tv-appen, Hue skärmsynkning eller HDMI sync box. När du inte synkroniserar, använd LED-ljusslingaen för att skapa stämningsljus för en njutbar tittarupplevelse. Installera enkelt på tv:ns baksida genom att klippa till rätt storlek och fästa med medföljande fästen. Styr och anpassa bekvämt med den prisbelönta Hue appen.

Gradienta väggupplysningseffekter

RGBWWIC-teknik

Precisionsfärgblandning med Chromasync

Lämplig för TV-apparater upp till 85 tum

Synkroniseringsenhet och Hue app krävs