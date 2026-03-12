Play gradient LED-list fäste
Nuvarande pris är 289,00 kr
Nuvarande pris är 289,00 kr
Kommer snart
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Om Play gradient LED-list fäste
Montera eller återmontera enkelt din Play gradienta LED-ljusslinga på tv:ns baksida med dessa specialdesignade monteringsfästen.
- Självhäftande LED-listfäste för TV
- Rejäl design
- Svart färg
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168504
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Silikon
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103168504
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,14 kg
- Höjd
- 166 mm
- Längd
- 45 mm
- Bredd
- 89 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004447801
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 86,1 mm
- Total längd
- 86,1 mm
- Total bredd
- 16,4 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning