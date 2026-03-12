Förhöj din Hue hemmaunderhållning med Play gradient LED-ljusslinga pro. OmniGlow-tekniken ger ultrajämna, enhetliga, gradienta väggupplysningseffekter som matchar innehållet i filmer och serier. Njut av en filmupplevelse när ljusa scener vaknar till liv med klara färger, medan mörkare partier känns stämningsfulla tack vare den djupa dimringsförmågan. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera Hue lampor. Synkronisera dina lampor som du vill med Hue Sync tv-appen, Hue skärmsynkning eller HDMI sync box. När du inte synkroniserar, använd LED-ljusslingaen för att skapa perfekt atmosfär för att titta på tv. Installera enkelt på tv:ns baksida genom att klippa till rätt storlek och fästa med medföljande fästen. Styr och anpassa bekvämt med den prisbelönta Hue appen.

Ultraslät gradienteffekt för väggbelysning

OmniGlow-teknik

Precisionsfärgblandning med Chromasync

Lämplig för TV-apparater upp till 85 tum

Synkroniseringsenhet och Hue app krävs