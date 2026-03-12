Lampsladd vit

579,00 kr

Endast i Philips Hue-shop
White cylindrical pendant light with matte finish, compact design, visible cord and round ceiling mount, no switches or ports shown.
I lager

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Om Lampsladd vit

Lightguide-ljuskällorna är utformade för att synas och den här matchande pendellampan i vitt är det perfekta sättet att göra det. Med en metallhållare och tyglindad sladd kan du tillföra en modern, färgstark touch till alla rum.

  • Gjord för Lightguide-ljuskällor
  • Finns i svart och vitt.
  • Använd med G125 och ST72 Filament Bulb
  • Justerbar höjd
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