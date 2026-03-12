Återförslutningskit för OmniGlow utomhus

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Om Återförslutningskit för OmniGlow utomhus

Med återförslutningskitet för utomhusbruk kan du enkelt skräddarsy din OmniGlow LED-list utomhus så den passar perfekt. Efter kapning av remsan till önskad längd används medföljande tätningsmedel, ändplugg och ändstycke för att återförsluta ljuslisten och hålla väderskyddet intakt. Kitet är särskilt utformat för OmniGlow LED-lister utomhus med ett snyggt, proffsigt resultat som också bevarar utomhusprestandan.

  • Kan kapas till önskad längd
  • Bibehållerväderbeständigheten
  • Inkluderar bindemedel, plugg och ändlock
  • Professionellt utseende
  • För OmniGlow utomhus LED-lister
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