Återförslutningskit för OmniGlow utomhus
Nuvarande pris är 119,00 kr
Nuvarande pris är 119,00 kr
Kommer snart
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Om Återförslutningskit för OmniGlow utomhus
Med återförslutningskitet för utomhusbruk kan du enkelt skräddarsy din OmniGlow LED-list utomhus så den passar perfekt. Efter kapning av remsan till önskad längd används medföljande tätningsmedel, ändplugg och ändstycke för att återförsluta ljuslisten och hålla väderskyddet intakt. Kitet är särskilt utformat för OmniGlow LED-lister utomhus med ett snyggt, proffsigt resultat som också bevarar utomhusprestandan.
- Kan kapas till önskad längd
- Bibehållerväderbeständigheten
- Inkluderar bindemedel, plugg och ändlock
- Professionellt utseende
- För OmniGlow utomhus LED-lister
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103208071
Design och finish
- Material
- Silikon
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103208071
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,03 kg
- Höjd
- 36 mm
- Längd
- 36 mm
- Bredd
- 72 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004424001
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 5 mm
- Total längd
- 12 mm
- Total bredd
- 12 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning