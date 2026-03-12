Med återförslutningskitet för utomhusbruk kan du enkelt skräddarsy din OmniGlow LED-list utomhus så den passar perfekt. Efter kapning av remsan till önskad längd används medföljande tätningsmedel, ändplugg och ändstycke för att återförsluta ljuslisten och hålla väderskyddet intakt. Kitet är särskilt utformat för OmniGlow LED-lister utomhus med ett snyggt, proffsigt resultat som också bevarar utomhusprestandan.

Kan kapas till önskad längd

Bibehållerväderbeständigheten

Inkluderar bindemedel, plugg och ändlock

Professionellt utseende

För OmniGlow utomhus LED-lister