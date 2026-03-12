utökningspaket för väggpanel Hexagon

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Om utökningspaket för väggpanel Hexagon

Nanoleaf-paneler som fungerar med Philips Hue via vägglampsmodulen. Styr dina paneler i Hue appen tillsammans med dina andra lampor. Endast tillgänglig vid köp tillsammans med Hue vägglampsmodulen. Säljs inte separat.

  • Nanoleaf ljuspaneler
  • Fungerar med Philips Hue via vägglampsmodulen
  • Styrning i Hue appen, röststyrning och tillbehör
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