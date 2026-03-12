utökningspaket för väggpanel Hexagon
Nuvarande pris är 579,00 kr
Nuvarande pris är 579,00 kr
Nyhet
För tillfället slut i lagret
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Om utökningspaket för väggpanel Hexagon
Nanoleaf-paneler som fungerar med Philips Hue via vägglampsmodulen. Styr dina paneler i Hue appen tillsammans med dina andra lampor. Endast tillgänglig vid köp tillsammans med Hue vägglampsmodulen. Säljs inte separat.
- Nanoleaf ljuspaneler
- Fungerar med Philips Hue via vägglampsmodulen
- Styrning i Hue appen, röststyrning och tillbehör
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170217
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 2 500
- Omgivningstemperatur
- 0 till +40 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Nej
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Kontakttyp
- Typ C
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- -
- Färgtemperatur
- 2200-6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 0
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Underhållningsrum, Vardagsrum
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,62 kg
- Höjd
- 0 mm
- Längd
- 0 mm
- Bredd
- 0 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004448402
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 10 mm
- Total längd
- 115 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Färgat ljus
- Nätström
- 100–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- NA
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal ljuskällor
- 6
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Nej
- Monteringsalternativ
- Vägg
Ljuskällan
- Formfaktor
- Hexagon
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning