Hue fungerar med Nanoleaf: Allt du behöver veta

Förvandla dina väggar till levande ljus. Nanoleaf Shapes väggpaneler (Hexagoner och trianglar) kan sömlöst läggas till i ditt Philips Hue system genom Philips Hue Wall Light modul. När panelerna väl är anslutna blir de en naturlig del av Hue-ekosystemet som styrs direkt från Philips Hue-appen, precis som dina andra Hue lampor.

Detta samarbete lägger till modulär, dekorativ väggbelysning till ditt Hue-system, där Nanoleafs design blandas med Philips Hues styrning och automation för uttrycksfull och pålitlig ljuskonst.

Varför använda Hue med Nanoleaf?

Med Hue och Nanoleaf kan du göra mer än att bara lysa upp ett rum – du kan uttrycka dig med ljus:

Skapa ett blickfång – Designa unika väggmönster som blir en visuell mittpunkt i varje rum.

– Designa unika väggmönster som blir en visuell mittpunkt i varje rum. Integrerad upplevelse – Styr Nanoleaf-paneler tillsammans med dina Hue lampor för en harmonisk atmosfär.

– Styr Nanoleaf-paneler tillsammans med dina Hue lampor för en harmonisk atmosfär. Smidig styrning – Använd Philips Hue-appen, röstassistenter, scheman och automationer för att styra ditt ljus under dagen.

– Använd Philips Hue-appen, röstassistenter, scheman och automationer för att styra ditt ljus under dagen. Premiumdesign möter smart ljus – Nanoleafs modulära paneler drivs av Hue-ekosystemet.

Stödda Nanoleaf-produkter

Hue integrationen stödjer följande Nanoleaf Shapes-produkter:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Andra Nanoleaf-produkter stöds för närvarande inte i Hue-appen.

Vad du behöver

Innan du börjar, se till att du har:

Nanoleaf Shapes-paneler (Hexagon eller Traingle)

(Hexagon eller Traingle) Nanoleaf-strömförsörjning och paneler korrekt monterade

Philips Hue Wall Light modul

Philips Hue app (senaste version)

En Hue Bridge (rekommenderas för att låsa upp fler funktioner), läs mer här.

Allt du behöver ingår redan i startpaketet, så du kan börja skapa direkt.

Om Philips Hue Wall Light modul

Philips Hue Wall Light modul är det som möjliggör Hue upplevelsen för Nanoleaf Shapes.

Enkel konfiguration, montera och anslut till dina Nanoleaf-paneler

Integrera Nanoleaf-paneler i Hue rum och zoner så att de ingår i scener och automationer

Möjliggör styrning via Hue-appen, Hue tillbehör och röstassistenter

När de väl är anslutna fungerar dina Nanoleaf-paneler som ett Hue ljus, redo att användas i hela din Smart ljus-konfiguration.

Steg 1: Installera dina Nanoleaf-paneler

a. Planera din layout

Lägg ut panelerna på en plan yta och experimentera med former och orientering innan montering.

b. Förbered väggen

Rengör väggytan så att den är fri från damm och fett. Nanoleaf-paneler är avsedda endast för inomhusbruk.

c. Montera och anslut

Montera panelerna med de medföljande monteringsplattorna, koppla ihop dem med Nanoleaf-länkare och anslut Nanoleaf-strömförsörjningen.

Panelerna ska tändas och visa ett ljusmönster.

d. Anslut Philips Hue Wall Light modul

Anslut Philips Hue Wall Light modul till Nanoleaf-panelerna med Nanoleaf-länkaren.

Steg 2: Lägg till Nanoleaf i Philips Hue-appen

Öppna Philips Hue-appen. Gå till Inställningar > Ljus > Lägg till ljus. Skanna QR-koden på Philips Hue vägglampmodulen. Följ stegen på skärmen för att detektera din Philips Hue Wall Light modul.

När de lagts till visas Nanoleaf-paneler i Hue-appen som vilken annan Hue lampa som helst, redo att förhöja ditt utrymme.

Designa och styr med Hue

När Shapes-panelerna är anslutna via Hue kan du:

Tända eller släcka dina paneler tillsammans med resten av dina Hue-lampor

Justera ljusstyrka smidigt

Byt färger för att passa ditt humör

Lägg till paneler i Hue scener, rum, zoner, scheman och automationer

Styr ljuset med Hue-appen, röstassistenter och Hue tillbehör

Inom Hue fungerar Nanoleaf-paneler på liknande sätt som en gradient LED-list och skapar flödande färgövergångar på väggen.

Viktiga begränsningar att känna till

Följande beteenden är förväntade enligt design:

Nanoleaf-scener, musikvisualiseringar, touchgester och Nanoleaf-effekter visas eller styrs inte i Hue-appen

i Hue-appen Om en Hue sync, automation eller varning utlöses (till exempel en dörrklocka eller ljuslarm), kommer Hue att åsidosätta eventuell aktiv Nanoleaf-effekt och inte automatiskt återuppta den senaste effekten.

Felsökning:

Dessa steg omfattar endast Hue relaterad konfiguration och styrning.

Hue Wall Light modul hittades inte i Hue-appen

Se till att Philips Hue Wall Light modul och nätaggregat (PSU) är anslutna och får ström

är anslutna och får ström Uppdatera din Hue app till den senaste versionen.

Hue Wall Light modul kan inte nås i Hue-appen

Kontrollera att Nanoleaf-panelerna är strömförsörjda genom att dra ur och koppla in dem igen till ström.

Använd återanslutningsguiden i Hue-appen.

Ta bort din Philips Hue Wall Light modul från Hue-appen och lägg till den igen.

Vanliga frågor och svar

Behöver jag en Hue Bridge för att använda Nanoleaf med Hue?

Nej. En Philips Hue Bridge krävs inte för att lägga till Nanoleaf-paneler i Hue-ekosystemet. Om du lägger till en Hue Bridge öppnar du upp för fler funktioner – läs mer här.

Vilka Nanoleaf-produkter stöds?

För närvarande stöds endast Hexagons, Traingles och Mini Triangles.

Hur många Nanoleaf-paneler kan jag koppla till ett nätaggregat (PSU)?

För denna information, se Nanoleafs PSU calculator.

Hur många Nanoleaf-paneler stöds av Hue Wall Light modul?

Upp till 100 paneler stöds och kan styras i Hue-appen.

Kan jag använda Nanoleaf-panelerna som en del av mitt underhållningsområde?

Ja, det stöds. Vi rekommenderar dock inte synkronisering av Nanoleaf-paneler och skärmbaserat innehåll, eftersom upplevelsen eventuellt inte är optimerad för synkronisering med skärminnehållet beroende på layouten. De är ett utmärkt tillskott för att skapa stämning i dina underhållningsområden.

Varför ser jag inte Nanoleaf-scener i Hue-appen?

Nanoleaf-scener och effekter styrs via Nanoleaf-appen och är inte tillgängliga i Hue.

Vart vänder jag mig för hjälp med Nanoleaf-hårdvara eller panelproblem?

För felsökning och support med Nanoleaf, vänligen besök https://support.nanoleaf.me.

Behöver du mer hjälp?

Om du har problem med att lägga till Nanoleaf i Hue-appen eller använda det i ditt Hue system, besök Philips Hue Support för ytterligare hjälp.

För frågor om Nanoleaf-specifik hårdvara eller funktioner som endast gäller Nanoleaf, kontakta alltid Nanoleaf Support.