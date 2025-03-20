Support

Installationsguide för Philips Hue

Välj vilken typ av produkt du har nedan för att lära dig hur du ansluter den till ditt smarta belysningssystem.

Startpaket

Startpaket

Få instruktioner om hur du installerar ett startpaket. 

Ljuskällor och lampor

Ljuskällor och lampor

Få instruktioner om hur du ställer in ljuskällor, golvlampor, bordslampor, armaturer och mycket mer. 

Ljuskällor som inkluderar ett tillbehör

Ljuskällor som inkluderar ett tillbehör

Få instruktioner om hur du konfigurerar lampor som följer med ett tillbehör, till exempel en dimmerströmbrytare eller smart button.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Få instruktioner om hur du ställer in utomhusbelysning. 

Tillbehör

Tillbehör

Få instruktioner om hur du konfigurerar en Hue sync box eller andra tillbehör. 

Säkerhet

Säkerhet

Få instruktioner om hur du konfigurerar övervakningskameror och sensorer. 

Vanliga frågor och svar

Hur lägger jag till min Philips Hue-enhet med en QR-kod?

Var hittar jag QR-koderna på mina Philips Hue-enheter?

Jag kan inte hitta QR-koden på min enhet. Vad ska jag göra?

Kan jag skanna flera enheters QR-koder för att lägga till alla på samma gång till min Hue Bridge?

Kan jag lägga till flera enheter för flera rum genom att skanna deras QR-koder?

Jag kan inte skanna QR-koden. Vad ska jag göra?

Kan jag skanna QR-koden på en äldre Philips Hue-enhet för att lägga till den i min Bridge?

Behöver jag en internetuppkoppling för att lägga till min Hue Bridge genom att skanna QR-koderna?

Kan jag skanna en QR-kod på en Philips Hue-enhet och lägga till den i mitt system om jag inte har en Hue-brygga?

Kan jag lägga till en produkt som redan har konfigurerats genom att skanna dess QR-kod?

