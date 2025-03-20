Välj vilken typ av produkt du har nedan för att lära dig hur du ansluter den till ditt smarta belysningssystem.
Installationsguide för Philips Hue
Ljuskällor och lampor
Få instruktioner om hur du ställer in ljuskällor, golvlampor, bordslampor, armaturer och mycket mer.
Ljuskällor som inkluderar ett tillbehör
Få instruktioner om hur du konfigurerar lampor som följer med ett tillbehör, till exempel en dimmerströmbrytare eller smart button.
Utomhusbelysning
Få instruktioner om hur du ställer in utomhusbelysning.
Tillbehör
Få instruktioner om hur du konfigurerar en Hue sync box eller andra tillbehör.
Säkerhet
Få instruktioner om hur du konfigurerar övervakningskameror och sensorer.
Vanliga frågor och svar
Hur lägger jag till min Philips Hue-enhet med en QR-kod?
Var hittar jag QR-koderna på mina Philips Hue-enheter?
Jag kan inte hitta QR-koden på min enhet. Vad ska jag göra?
Kan jag skanna flera enheters QR-koder för att lägga till alla på samma gång till min Hue Bridge?
Kan jag lägga till flera enheter för flera rum genom att skanna deras QR-koder?
Jag kan inte skanna QR-koden. Vad ska jag göra?
Kan jag skanna QR-koden på en äldre Philips Hue-enhet för att lägga till den i min Bridge?
Behöver jag en internetuppkoppling för att lägga till min Hue Bridge genom att skanna QR-koderna?
Kan jag skanna en QR-kod på en Philips Hue-enhet och lägga till den i mitt system om jag inte har en Hue-brygga?
Kan jag lägga till en produkt som redan har konfigurerats genom att skanna dess QR-kod?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.