Philips Hue har ett brett utbud av tillbehör som du kan använda med dina smarta lampor. Få rätt installationsanvisningar genom att välja din produkt nedan.
Installationsguide
Philips Hue har ett brett utbud av tillbehör som du kan använda med dina smarta lampor. Få rätt installationsanvisningar genom att välja din produkt nedan.
Se skillnaderna mellan att använda Philips Hue med Bluetooth eller med en Hue Bridge.
Upptäck alla fördelarna med smart belysning, inklusive att skapa den perfekta atmosfären och surroundbelysning.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.