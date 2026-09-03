Er du i tvivl om, hvordan du synkroniserer dine Philips Hue lys med dit TV?
Uanset om du ønsker en simpel opsætning eller den ultimative oplevelse, er der en Hue synkroniseringsmulighed til ethvert hjem.
Skab din egen opsætning til Hue underholdning
Er du i tvivl om, hvordan du synkroniserer dine Philips Hue lys med dit TV?
Sync TV app
Synkroniser mine lys med mit Samsung eller LG TV
Synkroniser dine Hue lys direkte med kompatible Samsung og LG TV ved hjælp af Hue Sync TV appen. Oplev medrivende belysning, der øjeblikkeligt reagerer på alt på skærmen, inklusive indbyggede streamingapps, film, sport og gaming. Ingen ekstra synkroniseringshardware er nødvendig.
Det skal du bruge
- Kompatible Samsung og LG TV*
- Mindst ét farvekompatibelt Hue produkt
- Hue Sync TV app (kræver abonnement)
- Hue Bridge
- Hue app
Bedst til
- Synkronisering med indbyggede TV-apps og -kanaler
- Afslappet gaming
- Minimal, hardwarefri opsætning
Vores bedste valg til Sync TV appen
Philips Hue Play gradient LED strip 65"
749,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip 85"
899,00 kr.
Hue Play bordlampe
599,00 kr.
Play gradient light tube, kompakt
1.569,00 kr.
Play gradient light tube, stor
1.719,00 kr.
Hue Play gulvlampe stor
1.129,00 kr.
Hue Play gulvlampe kompakt
1.049,00 kr.
Play gradient LED strip pro 65"
1.199,00 kr.
Play gradient LED strip pro 85"
1.349,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"
1.499,00 kr.
Bridge Pro
1.129,00 kr.
Ofte stillede spørgsmål om Sync TV appen
Hvilke TV er kompatible?*
Hvilke TV er kompatible?*
Hvordan kommer jeg i gang?
Hvordan kommer jeg i gang?
Er en Hue Bridge nødvendig for at synkronisere mine lys med mit Samsung eller LG TV?
Er en Hue Bridge nødvendig for at synkronisere mine lys med mit Samsung eller LG TV?
Play screen sync
Synkronisér mine lys med indhold på ethvert TV
Få TV-lys til ethvert TV op til 85" med Play screen sync enheden. Enheden monteres på TV’et, og dens fiskeøjeobjektiv registrerer indholdet og farverne på skærmen og synkroniserer dine Hue lys i realtid med alt indhold, inklusive indbyggede TV-apps og -kanaler.
Det skal du bruge
- Play screen sync enhed
- Mindst én Hue TV LED strip*
- Hue app
Bedst til
- Synkronisering af enhver form for indhold på skærmen
- Indbyggede TV-apps og -kanaler
- Enkel plug-and-play-opsætning
Det skal du bruge ...
Play screen sync
899,00 kr.
Ofte stillede spørgsmål om Play screen sync
Hvad er Play screen sync?
Hvad er Play screen sync?
Hvorfor vælge Play screen sync?
Hvorfor vælge Play screen sync?
Skal jeg bruge en Hue Bridge til at synkronisere mine lys med Play screen sync?*
Skal jeg bruge en Hue Bridge til at synkronisere mine lys med Play screen sync?*
Vores bedste valg til Play screen sync
Hue Play bordlampe
599,00 kr.
Play light bar 2-pak
1.129,00 kr.
Play light bar 2-pak
1.129,00 kr.
Hue Play gulvlampe stor
1.129,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip 65"
749,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip 85"
899,00 kr.
Play HDMI sync box 4K eller 8K
Synkronisér mit lys med HDMI-tilsluttet indhold
Play HDMI sync box 4K og 8K synkroniserer dine lys med HDMI-tilsluttede enheder som streamingbokse og spillekonsoller og leverer hurtig, præcis lyssynkronisering i realtid. Play HDMI sync box 4K er ideel til hverdagsgaming og film i knivskarp 4K. Play HDMI sync box 8K understøtter højere opløsninger og op til 120 billeder i sekundet til spiloplevelser i næste generation og avanceret hjemmebiograf.
Det skal du bruge
- Play HDMI sync box
- Mindst én Hue TV LED strip*
- Hue app
Bedst til
- Synkronisering af HDMI-tilsluttet indhold
- Avancerede gamingopsætninger
- Hurtig og flydende TV-lyssynkronisering
Det skal du bruge ...
Play HDMI sync box 4K
1.129,00 kr.
Ofte stillede spørgsmål om HDMI sync box
Hvad skal jeg bruge for at komme i gang?
Hvad skal jeg bruge for at komme i gang?
Hvad er forskellen på en Sync box 4K og Sync box 8K?
Hvad er forskellen på en Sync box 4K og Sync box 8K?
Skal jeg bruge en Hue Bridge for at synkronisere mine lys med en HDMI sync box?*
Skal jeg bruge en Hue Bridge for at synkronisere mine lys med en HDMI sync box?*
Vores bedste valg til HDMI sync box
Hue Play gulvlampe stor
1.129,00 kr.
Hue Play gulvlampe kompakt
1.049,00 kr.
Play wall washer
2.769,00 kr.
Hue Play wall-washer
2.769,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip 65"
749,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip 85"
899,00 kr.
Play gradient LED strip pro 65"
1.199,00 kr.
Play gradient LED strip pro 85"
1.349,00 kr.
Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"
1.499,00 kr.
Sammenlign mulighederne
Er du stadig i tvivl? Sammenlign de forskellige løsninger for Hue synkronisering for at finde den opsætning, der passer til dit TV og din underholdningsoplevelse.
Sync box 8KShop Sync box 8K
Sync box 4KShop Sync box 4K
Screen syncShop Screen sync
Sync TV appLæs mere om Sync TV appen
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