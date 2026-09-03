Synkroniser dine Hue lys direkte med kompatible Samsung og LG TV ved hjælp af Hue Sync TV appen. Oplev medrivende belysning, der øjeblikkeligt reagerer på alt på skærmen, inklusive indbyggede streamingapps, film, sport og gaming. Ingen ekstra synkroniseringshardware er nødvendig.



Det skal du bruge

- Kompatible Samsung og LG TV*

- Mindst ét farvekompatibelt Hue produkt

- Hue Sync TV app (kræver abonnement)

- Hue Bridge

- Hue app

Bedst til

- Synkronisering med indbyggede TV-apps og -kanaler

- Afslappet gaming

- Minimal, hardwarefri opsætning