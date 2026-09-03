Skab din egen opsætning til Hue underholdning

Er du i tvivl om, hvordan du synkroniserer dine Philips Hue lys med dit TV?
Uanset om du ønsker en simpel opsætning eller den ultimative oplevelse, er der en Hue synkroniseringsmulighed til ethvert hjem.

Hvordan vil du synkronisere dine lys?

Jeg vil gerne synkronisere mine lys med mit Samsung eller LG TV

Jeg vil gerne synkronisere mine lys med mit Samsung eller LG TV

Jeg vil gerne synkronisere mine lys med alt indhold på ethvert TV

Jeg vil gerne synkronisere mine lys med alt indhold på ethvert TV

Jeg vil gerne synkronisere mine lys med HDMI-tilsluttet indhold

Jeg vil gerne synkronisere mine lys med HDMI-tilsluttet indhold

En TV opsætning med underholdningsbelysning, der viser Philips Hue Sync TV appen.

Sync TV app

Synkroniser mine lys med mit Samsung eller LG TV

Synkroniser dine Hue lys direkte med kompatible Samsung og LG TV ved hjælp af Hue Sync TV appen. Oplev medrivende belysning, der øjeblikkeligt reagerer på alt på skærmen, inklusive indbyggede streamingapps, film, sport og gaming. Ingen ekstra synkroniseringshardware er nødvendig.

Det skal du bruge
- Kompatible Samsung og LG TV*
- Mindst ét farvekompatibelt Hue produkt
- Hue Sync TV app (kræver abonnement)
- Hue Bridge
- Hue app

Bedst til
- Synkronisering med indbyggede TV-apps og -kanaler
- Afslappet gaming
- Minimal, hardwarefri opsætning

Vores bedste valg til Sync TV appen

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Gradiente vægbelysningseffekter
RGBWWIC-teknologi
Chromasync nøjagtig farvetilpasning
Kræver Sync app eller enhed

749,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Gradiente vægbelysningseffekter
RGBWWIC-teknologi
Chromasync nøjagtig farvetilpasning
Kræver Sync app eller enhed

899,00 kr.

Kommer snart

Nyhed
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

599,00 kr.

Play gradient light tube, kompakt

Play gradient light tube, kompakt

Passer til 40" - 55" TV
Blander hvidt og farvet lys
Strømforsyning medfølger
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.569,00 kr.

Play gradient light tube, stor

Play gradient light tube, stor

Passer til et 60" TV og derover
Strømforsyning medfølger
Blander hvidt og farvet lys
Kræver en Hue Bridge og en Hue Sync box

1.719,00 kr.

Nyhed
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

1.129,00 kr.

Nyhed
Hue Play gulvlampe kompakt

Hue Play gulvlampe kompakt

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

1.049,00 kr.

Kommer snart
Play gradient LED strip pro 65"

Play gradient LED strip pro 65"

Ultrajævne gradienteffekter
OmniGlow teknologi
Chromasync præcisionsfarve
Kræver Sync app eller enhed

1.199,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED strip pro 85"

Play gradient LED strip pro 85"

Ultrajævne gradienteffekter
OmniGlow teknologi
Chromasync præcisionsfarve
Kræver Sync app eller enhed

1.349,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"

Ultrajævne gradienteffekter
OmniGlow teknologi
Chromasync præcisionsfarve
Kræver Sync app eller enhed

1.499,00 kr.

Kommer snart

20% rabat med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center

1.129,00 kr.

Ofte stillede spørgsmål om Sync TV appen

Hvilke TV er kompatible?*

Hvordan kommer jeg i gang?

Er en Hue Bridge nødvendig for at synkronisere mine lys med mit Samsung eller LG TV?


 

En Philips Hue Play screen sync med fiskeøjeobjektiv fastgjort på et TV, der registrerer indholdet på skærmen.

Play screen sync

Synkronisér mine lys med indhold på ethvert TV

Få TV-lys til ethvert TV op til 85" med Play screen sync enheden. Enheden monteres på TV’et, og dens fiskeøjeobjektiv registrerer indholdet og farverne på skærmen og synkroniserer dine Hue lys i realtid med alt indhold, inklusive indbyggede TV-apps og -kanaler. 

Det skal du bruge
- Play screen sync enhed
- Mindst én Hue TV LED strip*
- Hue app

Bedst til
- Synkronisering af enhver form for indhold på skærmen
- Indbyggede TV-apps og -kanaler
- Enkel plug-and-play-opsætning

Det skal du bruge ...

Nyhed
Play screen sync

Play screen sync

Enkel plug-and-play-løsning
Synkroniser indhold via Hue appen
Fiskeøje fuldskærmsoptagelse
Farvetilpasningsalgoritme

899,00 kr.

Ofte stillede spørgsmål om Play screen sync

Hvad er Play screen sync?

Hvorfor vælge Play screen sync?

Skal jeg bruge en Hue Bridge til at synkronisere mine lys med Play screen sync?*


 

Vores bedste valg til Play screen sync

Nyhed
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

599,00 kr.

Play light bar 2-pak

Play light bar 2-pak

2-pak
Integreret LED
Hvid
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.129,00 kr.

Play light bar 2-pak

Play light bar 2-pak

2-pak
Integreret LED
Sort
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.129,00 kr.

Nyhed
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

1.129,00 kr.

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Gradiente vægbelysningseffekter
RGBWWIC-teknologi
Chromasync nøjagtig farvetilpasning
Kræver Sync app eller enhed

749,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Gradiente vægbelysningseffekter
RGBWWIC-teknologi
Chromasync nøjagtig farvetilpasning
Kræver Sync app eller enhed

899,00 kr.

Kommer snart

En Philips Hue Play sync box 4k placeret i et underholdningsområde foran TV'et.

Play HDMI sync box 4K eller 8K

Synkronisér mit lys med HDMI-tilsluttet indhold

Play HDMI sync box 4K og 8K synkroniserer dine lys med HDMI-tilsluttede enheder som streamingbokse og spillekonsoller og leverer hurtig, præcis lyssynkronisering i realtid. Play HDMI sync box 4K er ideel til hverdagsgaming og film i knivskarp 4K. Play HDMI sync box 8K understøtter højere opløsninger og op til 120 billeder i sekundet til spiloplevelser i næste generation og avanceret hjemmebiograf.

Det skal du bruge
- Play HDMI sync box
- Mindst én Hue TV LED strip*
- Hue app

Bedst til
- Synkronisering af HDMI-tilsluttet indhold
- Avancerede gamingopsætninger
- Hurtig og flydende TV-lyssynkronisering

Det skal du bruge ...

Nyhed
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

Understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz
Synk. indhold via Hue appen
Enkelt, kompakt design
Nem opsætning og installation

1.129,00 kr.

Ofte stillede spørgsmål om HDMI sync box

Hvad skal jeg bruge for at komme i gang?

Hvad er forskellen på en Sync box 4K og Sync box 8K?

Skal jeg bruge en Hue Bridge for at synkronisere mine lys med en HDMI sync box?*


 

Vores bedste valg til HDMI sync box

Nyhed
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

1.129,00 kr.

Nyhed
Hue Play gulvlampe kompakt

Hue Play gulvlampe kompakt

RGBWWIC-teknologi
Chromasync farvematchning
Nem placering
Synkroniser via TV appen eller Sync box

1.049,00 kr.

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologi
1035 lumen
Højde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
Matsort

2.769,00 kr.

Hue Play wall-washer

Hue Play wall-washer

ColorCast-teknologi
1035 lumen
Højde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
Mat hvid

2.769,00 kr.

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Gradiente vægbelysningseffekter
RGBWWIC-teknologi
Chromasync nøjagtig farvetilpasning
Kræver Sync app eller enhed

749,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Gradiente vægbelysningseffekter
RGBWWIC-teknologi
Chromasync nøjagtig farvetilpasning
Kræver Sync app eller enhed

899,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED strip pro 65"

Play gradient LED strip pro 65"

Ultrajævne gradienteffekter
OmniGlow teknologi
Chromasync præcisionsfarve
Kræver Sync app eller enhed

1.199,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED strip pro 85"

Play gradient LED strip pro 85"

Ultrajævne gradienteffekter
OmniGlow teknologi
Chromasync præcisionsfarve
Kræver Sync app eller enhed

1.349,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"

Ultrajævne gradienteffekter
OmniGlow teknologi
Chromasync præcisionsfarve
Kræver Sync app eller enhed

1.499,00 kr.

Kommer snart

Sammenlign mulighederne

Er du stadig i tvivl? Sammenlign de forskellige løsninger for Hue synkronisering for at finde den opsætning, der passer til dit TV og din underholdningsoplevelse.

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Bedst til

Avanceret hjemmeunderholdning
Avanceret hjemmeunderholdning
Nem opsætning til næsten alle TV
Kompatible Samsung og LG TV

Fungerer med TV-apps

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Synkroniserer alt TV-indhold
Synkroniserer alt TV-indhold

Fungerer med HDMI-enheder

Synkroniserer alt TV-indhold
Synkroniserer alt TV-indhold

Let at sætte op?

Avanceret
Avanceret
Let
Let

TV-kompatibilitet

Alle TV
Alle TV
Alle TV op til 85"
Kun kompatible TV

Kræver en Hue Bridge

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Nej
Nej
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