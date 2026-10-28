El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces tradicionales además de las luces Hue existentes en un solo sistema.

El módulo compacto se instala detrás del interruptor de pared existente y se alimenta mediante la red eléctrica, así que no hay que cambiar las pilas.

Es necesario un cable neutro.



Ideal para

- Un solo interruptor de pared que controla una luz o un grupo de luces

- Mantener una luminaria decorativa existente

- Añadir iluminación tradicional a una configuración Hue existente

Lo que necesitas

- Una lámpara o luminaria tradicional compatible

- Un interruptor de pared de un solo canal.

- Un cable neutro

- Un Hue Bridge (recomendado)