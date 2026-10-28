Encuentra el módulo de interruptor de pared adecuado para controlar tus luces

¿No estás seguro de qué módulo de interruptor de pared Philips Hue necesitas para controlar tus luces alimentadas por la red eléctrica?
Encuentra la mejor opción para tu configuración, tanto si deseas controlar luces tradicionales como parte de tu ecosistema Hue o controlar luces inteligentes Hue con tu interruptor de pared existente.

Tres lámparas colgantes equipadas con bombillas no inteligentes que brillan con luz blanca.

Tengo luces tradicionales

Intégralos en mi ecosistema Hue para controlarlos con la aplicación Hue, configurar automatismos y mucho más.

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Bombillas inteligentes Hue Lightguide que brillan en púrpura, naranja y azul.

Tengo luces inteligentes Hue

Contrólalas con mi interruptor de pared actual y asegúrate de que permanezcan siempre conectadas, incluso aunque el interruptor esté apagado.

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Control inteligente para luces tradicionales

Un módulo de interruptor de pared Philips Hue de canal único (encendido/apagado) se muestra junto al embalaje del producto.

Mi interruptor de pared controla una luz tradicional o un grupo de luces

Interruptor de encendido/apagado con cable simple

El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces tradicionales además de las luces Hue existentes en un solo sistema.
El módulo compacto se instala detrás del interruptor de pared existente y se alimenta mediante la red eléctrica, así que no hay que cambiar las pilas.
Es necesario un cable neutro.

Ideal para
- Un solo interruptor de pared que controla una luz o un grupo de luces
- Mantener una luminaria decorativa existente
- Añadir iluminación tradicional a una configuración Hue existente

Lo que necesitas
- Una lámpara o luminaria tradicional compatible
- Un interruptor de pared de un solo canal.
- Un cable neutro
- Un Hue Bridge (recomendado)

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Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) - Preguntas frecuentes

¿Qué hace el interruptor de encendido/apagado con cable?

¿Tengo que sustituir mi luz actual?

¿Necesito un cable neutro?


 

El módulo de interruptor de pared de doble canal de encendido/apagado Philips Hue aparece junto a su embalaje.

Mi interruptor de pared controla dos luces tradicionales o grupos de luces

Interruptor doble de encendido/apagado con cable

El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces tradicionales además de las luces Hue existentes en un solo sistema. El módulo compacto se instala detrás del interruptor de pared existente y se alimenta mediante la red eléctrica, así que no hay que cambiar las pilas.
Es necesario un cable neutro.

Ideal para
- Interruptores de pared dobles que controlan dos luces independientes o dos grupos distintos de luces.
- Añadir iluminación tradicional a una configuración Hue existente
- Habitaciones con más de un circuito de iluminación.

Lo que necesitas
- Luces o luminarias tradicionales compatibles.
- Un interruptor de pared dual que controla dos grupos de luces.
- Un cable neutro
- Un Hue Bridge (recomendado)

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Preguntas frecuentes sobre el interruptor doble de encendido/apagado con cable (2 canales)

¿Cuándo debería elegir el interruptor dual de encendido/apagado con cable (2 canales)?

¿Puedo controlar los dos canales por separado?

¿Necesito un cable neutro?


 

El módulo de interruptor de pared con cable de un solo canal de Philips Hue se muestra junto al embalaje del producto.

Mi interruptor de pared regula la intensidad de una luz tradicional o de un grupo de luces

Interruptor regulador único con cable

El interruptor regulador con cable te permite controlar la mayoría de las luces regulables tradicionales con tus luces Hue existentes en un mismo sistema integrado. El módulo compacto se instala detrás del interruptor tradicional y se alimenta de la red eléctrica, por lo que no hace falta cambiar la pila. Funciona con instalaciones con cable neutro como sin él.

Ideal para
- Luces regulables tradicionales y accesorios regulables
- Atenuación de una o de un grupo de luces regulables.
- Instalaciones con o sin cable neutro

Lo que necesitas
- Una luz tradicional con capacidad de atenuación
- Un interruptor regulador de pared simple compatible*
- Un Hue Bridge (recomendado)

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Preguntas frecuentes sobre el interruptor regulador con cable (1 canal)

¿Para qué sirve el interruptor regulador con cable?

¿Necesito sustituir mi interruptor de pared actual? *

¿Necesito un cable neutro?

prueba

Controla las luces Hue con el interruptor de pared existente

Módulo de interruptor de pared cableado Philips Hue junto a su embalaje.

Quiero controlar las luces inteligentes Hue con mi interruptor de pared actual

Módulo de interruptor de pared con cable

Instalado detrás de tu interruptor de luz existente, el módulo de interruptor de pared con cable te permite controlar las luces en habitaciones y zonas o activar escenas de Hue simplemente accionando el interruptor. El módulo de interruptor de pared con cable también mantiene alimentadas las luces Hue y permite que sean accesibles, incluso cuando alguien utiliza el interruptor. El módulo funciona con corriente eléctrica, así que no hay que cambiar la pila.

Ideal para
- Viviendas con luces inteligentes Hue
- Hogares donde aún se usan interruptores de pared
- Evitar la desconexión accidental de las luces Hue

Lo que necesitas
- Luces inteligentes de Philips Hue
- Un interruptor de pared compatible existente
- Un cable neutro
- Un Hue Bridge (obligatorio)

Comprar ahora

Preguntas frecuentes sobre el módulo de interruptor de pared con cable

¿Por qué necesitaría un módulo de interruptor de pared con cable para usar con luces inteligentes Hue?

¿Qué pasa cuando uso el interruptor de pared?

¿Necesito un cable neutro?


 

Módulo de interruptor de pared Philips Hue alimentado por pila junto al embalaje de su producto.

Quiero controlar las luces inteligentes Hue con mi interruptor de pared actual

Módulo de interruptor de pared (con pila)

El módulo de interruptor de pared alimentado por pila, que se instala detrás de tu interruptor de luz existente, te permite controlar las luces de las habitaciones y zonas o activar escenas de Hue simplemente al accionar el interruptor. El módulo de interruptor de pared alimentado por pilas también mantiene tus luces Philips Hue encendidas y accesibles, incluso si el interruptor tradicional está apagado.

Ideal para
- Viviendas con luces inteligentes Hue
- Hogares donde aún se usan interruptores de pared
- Viviendas sin instalación eléctrica con cable neutro
- Evitar la desconexión accidental de las luces Hue

Lo que necesitas
- Luces inteligentes de Philips Hue
- Un interruptor de pared compatible existente
- Un Hue Bridge (obligatorio)

Comprar ahora

Preguntas frecuentes sobre el módulo de interruptor de pared alimentado por pila

¿Por qué necesitaría un módulo de interruptor de pared con luces inteligentes Hue?

¿Qué pasa cuando uso el interruptor de pared?

¿Necesito un cable neutro?


 

Compara los interruptores

¿Todavía no te has decidido? Compara las soluciones de interruptores de pared de Hue para encontrar la configuración adecuada para tus luces y la instalación eléctrica existente.

Módulo de interruptor on/off con cable

1 o 2 canales

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Módulo de interruptor regulador con cable

1 canal

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Módulo de interruptor de pared con cable

Red eléctrica

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Módulo de interruptor de pared (con pila)

Pila

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Luces compatibles

Luces tradicionales
Luces regulables tradicionales
Luces inteligentes Hue
Luces inteligentes Hue

Requiere un Hue Bridge

No, pero funcionalidad limitada
No, pero funcionalidad limitada

Cableado

Es necesario un cable neutro
Funciona con o sin cable neutro
Es necesario un cable neutro
No necesita cable neutro

Fuente de alimentación

Red eléctrica
Red eléctrica
Red eléctrica
Pila (más de 5 años). La vida útil puede variar según el uso.

Compatibilidad con interruptores

Interruptor basculante, conmutador, pulsador
Interruptor basculante, conmutador, pulsador
Interruptor basculante, conmutador, pulsador
Interruptor basculante, conmutador, pulsador

Canales

1 o 2 canales
1 canal
n.d.
n.d.

Dimensiones

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Regulación

No

Ayuda de Matter

Sí (como luz)
Sí (como luz)
Sí, solo mediante Bridge
Sí, solo mediante Bridge

Bluetooth

No
No
Primer plano de un módulo de interruptor de pared Philips Hue conectado a cables eléctricos

¿Qué es un cable neutro?

Un cable neutro completa un circuito eléctrico devolviendo corriente al cuadro eléctrico. En el contexto de instalaciones de hogares inteligentes, como los interruptores de pared, proporciona la conexión eléctrica continua necesaria para suministrar energía a estos dispositivos. Normalmente se encuentra detrás del interruptor de pared.

En muchas casas europeas, es azul, pero el color puede variar según dónde vivas y la antigüedad del cableado. Por ejemplo, puede ser negro en instalaciones antiguas del Reino Unido, blanco o gris en EE. UU., o negro o azul claro en Australia y Nueva Zelanda.

También puede agruparse con otros cables neutros en lugar de conectarse directamente al interruptor. Apaga siempre la corriente antes de revisar el cableado y sigue las instrucciones de instalación del producto. Si tienes alguna duda, solicita a un electricista cualificado que lo revise por ti.

Obtén más información

¿No encontraste lo que necesitas? Aquí tienes algunas otras opciones:

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