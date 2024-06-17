Jos käytät lamppuja, valitsemasi valon tyyppi riippuu siitä, kuinka paljon tilaa sinulla on peilin yläpuolella tai sen vieressä. Valonlähteen pitäisi olla ihanteellisesti kasvojen tasolla, koska jos se sijoitetaan kasvojen ylä- tai alapuolelle, syntyy varjoja.

Pöydälle asetettu lamppu on ihanteellinen valinta, jos peilissä ei ole integroituja polttimoita. Säädettävän pään avulla voit suunnata valon haluamaasi paikkaan ja poistaa kaikki varjot.

Jos käytät tavallista lamppua, harkitse kahden lampun käyttöä yhden lampun sijaan niin, että asetat yhden eteesi ja toisen viereesi, jolloin kasvosi valaistaan tasaisemmin. Jos sinulla ei ole tilaa peilin yläpuolella, valitse lattiavalaisin, jonka valonlähde on kasvojen tasolla.