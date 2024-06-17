Jos haluat käyttää Hollywood-peiliä tai meikkipeiliä, jossa on vain yksi polttimorivi ylhäällä, on tärkeää varmistaa, että käytät oikean tyyppisiä hehkulamppuja.
Meikkipeilin polttimoita valittaessa kannattaa huomioida neljä asiaa:
Lämpö: Kun lamppuja on paljon, polttimon lämpöä kannattaa vähentää, jotta meikki ei leviä eivätkä kasvot hikoile.
Kirkkaus: Liian kirkas lamppu voi olla huonompi kuin himmeä. Katsot suoraan valonlähteen suuntaan, joten sen tulee olla tarpeeksi kirkas ilman, että silmiäsi särkee.
Väri: Pehmeä valkoinen valo, joka on juuri viileän valon rajalla, sopii ihanteellisesti meikkaukseen. Koska luonnollinen päivänvalo on paras valotyyppi, tätä väriä vastaava lamppu on paras valinta.
Energiatehokkuus: Suuri meikkipeili, jossa on sisäänrakennetut polttimot, kuluttaa luonnollisesti enemmän virtaa kuin yksi lamppu.
LED-valot ovat taas ilmeinen valinta. Ne eivät tuota lämpöä, ne ovat helposti himmennettävissä, ne tarjoavat laajan värivalikoiman ja ne ovat energiatehokkaampia – varsinkin älylamput.