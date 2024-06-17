Näin luot parhaan meikkausvalaistuksen

Näin luot parhaan meikkausvalaistuksen

14/09/2023

Valo voi olla paras ystäväsi tai suurin vihollisesi meikatessa. Jos tila on liian hämärä tai liian kirkas, saatat helposti käyttää vääriä värejä. 

Ei ole mukavaa, jos kasvot ovat epätasaisesti levitetyn meikkipohjan peitossa, joten varmista seuraavien vinkkien avulla, että käytät sopivinta valaistusta meikatessasi.

Aseta meikkipöytä luonnonvalon eteen 

Jos meikkaat huoneessa, jonka ikkunasta tulvii runsaasti luonnollista auringonvaloa, aseta meikkipöytä ja -peili ikkunan eteen – ei sen viereen tai vastapäätä valoa. Jos sijoitat pöydän mihin tahansa muuhun paikkaan kuin ikkunan eteen, valo luo varjoja, jotka aiheuttavat epätasaisen lopputuloksen.

Jos meikkipeilille ei löydy ihanteellista paikkaa, peitä ikkuna verhoilla tai kaihtimilla, kun valo ei paista sisään juuri oikealla tavalla. Luonnonvalo on imartelevin, mutta valon ollessa riittämätön on parempi korvata se keinovalolla kuin kilpailla varjojen kanssa.

Valitse oikean tyyppinen lamppu meikkaukseen 

Jos meikkaukseen käytettävään tilaan ei ole mahdollista saada ihanteellista luonnonvaloa, keinotekoinen valo on paras ratkaisu. Vaihtoehtoja on runsaasti – hehkulamppuja, loisteputkia ja LED-valoja. Parhaan vaihtoehdon löytämiseen tarvitaan kuitenkin hieman osaamista.

Hehkulamput ovat yksi yleisimmin käytetyistä vaihtoehdoista, mutta ne säteilevät lämpöä (kukaan ei pidä lopputuloksesta, jossa meikki leviää heti alkuunsa ja kasvot ovat hikiset), eikä niiden väriä ja värilämpötilaa voi muuttaa. Hehkulamppujen valo on lämpimän valkoista, mikä sinällään on ihanteellista meikkausta ajatellen. Hehkulamput eivät kuitenkaan ole kovin ympäristöystävällisiä ja ne voivat tulla kalliiksi pitkällä aikavälillä.

Nainen katsoo peilikuvaansa Philips Hue Adore ‑kylpyhuonepeilistä

Loisteputket ovat meikkaukseen epäilemättä huonoin mahdollinen vaihtoehto. Ne ovat kaikkien meikkitaiteilijoiden inhokki – ne korostavat puutteita ja piilottavat parhaat yksityiskohdat.

LED-valot ovat selkeästi paras valinta. Energiatehokkaat ja usein myös himmennettävät LED-valot ovat riittävän kirkkaita, jotta näet kasvot selkeästi. LED-valojen tuottama valo on myös tasaista. Vielä parempi valinta on LED-älyvalaistus, jossa valkoisen valon sävyä voidaan säätää lämpimästä viileään. Philips Hue White ambiance on yksi tällainen vaihtoehto, jonka avulla valon sävy ja kirkkaus voidaan asettaa täsmällisesti ja juuri oikeaksi.

Meikkipöydän valaisimien polttimot

Jos haluat käyttää Hollywood-peiliä tai meikkipeiliä, jossa on vain yksi polttimorivi ylhäällä, on tärkeää varmistaa, että käytät oikean tyyppisiä hehkulamppuja.

Meikkipeilin polttimoita valittaessa kannattaa huomioida neljä asiaa:

Lämpö: Kun lamppuja on paljon, polttimon lämpöä kannattaa vähentää, jotta meikki ei leviä eivätkä kasvot hikoile.

Kirkkaus: Liian kirkas lamppu voi olla huonompi kuin himmeä. Katsot suoraan valonlähteen suuntaan, joten sen tulee olla tarpeeksi kirkas ilman, että silmiäsi särkee. 

Väri: Pehmeä valkoinen valo, joka on juuri viileän valon rajalla, sopii ihanteellisesti meikkaukseen. Koska luonnollinen päivänvalo on paras valotyyppi, tätä väriä vastaava lamppu on paras valinta.

Energiatehokkuus: Suuri meikkipeili, jossa on sisäänrakennetut polttimot, kuluttaa luonnollisesti enemmän virtaa kuin yksi lamppu. 

LED-valot ovat taas ilmeinen valinta. Ne eivät tuota lämpöä, ne ovat helposti himmennettävissä, ne tarjoavat laajan värivalikoiman ja ne ovat energiatehokkaampia – varsinkin älylamput.

Philips Hue Adore ‑peili kylpyhuoneen lavuaarin yläpuolella

LED-valojen sijoittaminen meikkausta varten

LED-valojen sijoittelussa kannattaa noudattaa samaa periaatetta kuin luonnonvalon kanssa. Meikkipöytä kannattaa sijoittaa ikkunan eteen, joten aseta myös LED-meikkivalo suoraan kasvojen eteen. Tämä varmistaa valon tasaisen jakautumisen ja eliminoi varjojen syntymisen. Jos huoneessa on kattovalaisin – kuten useimmissa tiloissa onkin – sammuta se meikkauksen ajaksi ja käytä vain meikkipöydän valoja. 

Välkky idea: Säästä polttimoiden asentamiseen tarvittava aika ja käytä sen sijaan Adore-peilivaloa. Tällöin et tarvitse lamppua, ja peilivalo tuottaa saumattoman kirjon lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyjä.

Useita meikkausvalaisimia

Jos käytät lamppuja, valitsemasi valon tyyppi riippuu siitä, kuinka paljon tilaa sinulla on peilin yläpuolella tai sen vieressä. Valonlähteen pitäisi olla ihanteellisesti kasvojen tasolla, koska jos se sijoitetaan kasvojen ylä- tai alapuolelle, syntyy varjoja.

Pöydälle asetettu lamppu on ihanteellinen valinta, jos peilissä ei ole integroituja polttimoita. Säädettävän pään avulla voit suunnata valon haluamaasi paikkaan ja poistaa kaikki varjot.

Jos käytät tavallista lamppua, harkitse kahden lampun käyttöä yhden lampun sijaan niin, että asetat yhden eteesi ja toisen viereesi, jolloin kasvosi valaistaan tasaisemmin. Jos sinulla ei ole tilaa peilin yläpuolella, valitse lattiavalaisin, jonka valonlähde on kasvojen tasolla.

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