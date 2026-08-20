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Älylamput

Pöytä- lattia- ja yöpöytävalaisimet – mihin ikinä tarvitset lampun, löydät sen meiltä. Älykkäissä lampuissa yhdistyy moderni muotoilu ja Hue-järjestelmän teho. Luo tunnelma, synkronoi valot viihteen kanssa ja ohjaa järjestelmää Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla.

52 tuotetta
Uusi
Lähikuva edestä Hue Play lattiavalaisin, suuri

Hue Play lattiavalaisin, suuri

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla
Uusi
Lähikuva edestä Hue Play pöytävalaisin

Hue Play pöytävalaisin

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla
Lähikuva edestä Signe gradient -lattiavalaisin

Signe gradient -lattiavalaisin

White
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

Toimii sisällä ja ulkona
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai äänellä
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä

Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologia
1 035 luumenia
Korkeus x leveys: 15,7 x 9,1 cm
Mattapintainen, musta
Lähikuva edestä Bloom-pöytävalaisin

Bloom-pöytävalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Kannettava Go-valaisin

Kannettava Go-valaisin

Integroitu LED ja akku
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Exclusive
Lähikuva edestä Kannettava Hue Go -pöytävalaisin – erikoisversio

Kannettava Hue Go -pöytävalaisin – erikoisversio

Toimii sisällä ja ulkona
Ohjaus Bluetoothilla
Yksinoikeudella Hue Shopista
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Play-valopalkin tuplapakkaus

Play-valopalkin tuplapakkaus

Tuplapakkaus
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*
Lähikuva edestä Flourish pöytävalaisin

Flourish pöytävalaisin

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
Sisältää 1 100 luumenin A60-lampun
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Zigbee- ja Matter-yhteensopiva
Lähikuva edestä Bloom-pöytävalaisin

Bloom-pöytävalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Play-valopalkin yksittäispakkaus

Play-valopalkin yksittäispakkaus

Yksittäispakkaus
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Lightguide Ellipse + Dome pöytävalaisin (hiekanvärinen)

Lightguide Ellipse + Dome pöytävalaisin (hiekanvärinen)

Sisältää Lightguide-lampun
Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Lightguide Ellipse + Dome pöytävalaisin (musta)

Lightguide Ellipse + Dome pöytävalaisin (musta)

Sisältää Lightguide-lampun
Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)

Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)

Sisältää Lightguide-lampun
Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
ALE
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta

Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta

Synkronoi valot TV-ruudun sisältöön 8K/60 Hz- ja 4K/120Hz -resoluutioilla
HDMI 2.1 -yhteensopiva
Synkronoi valot saumattomasti ruudun sisältöön
Yhdistä jopa 10 Philips Hue -valoa
ALE
Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Play bar valopalkki, valkoinen + Hue sync box 8K

Tuotepaketti: 2 x Play bar valopalkki, valkoinen + Hue sync box 8K

Synkronoi valot TV-ruudun sisältöön 8K/60 Hz- ja 4K/120Hz -resoluutioilla
HDMI 2.1 -yhteensopiva
Synkronoi valot saumattomasti ruudun sisältöön
Yhdistä jopa 10 Philips Hue -valoa
-10%
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Signe gradient -lattiavalaisin + Hue Bridge

Tuotepaketti: Signe gradient -lattiavalaisin + Hue Bridge

Sekoittaa valkoista valoa ja värivaloa
Maalaa seinä värivalolla
Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
Lähikuva edestä Play gradient -valoputki, compact

Play gradient -valoputki, compact

Sopii 40–55 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Play-valopalkin yksittäispakkaus

Play-valopalkin yksittäispakkaus

Yksittäispakkaus
Integroitu LED
White
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Iris-pöytävalaisin

Iris-pöytävalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Play gradient -valoputki, suuri

Play gradient -valoputki, suuri

Sopii vähintään 60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Lähikuva edestä Play gradient -valoputki, suuri

Play gradient -valoputki, suuri

Sopii vähintään 60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
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Opas älylamppuihin

Tarvitseeko älylamppujen käyttöön keskitintä?

Voinko ryhmitellä useita älykkäitä LED-lamppuja?

Tarvitsenko erityisen himmenninkytkimen älykkäiden LED-lamppujen himmentämiseen?

Mitkä ovat parhaat LED-lamput, jotka yhdistävät älytekniikan ja korkeatasoisen sisustuksen estetiikan?

Ovatko lamput himmennettäviä?

Mitkä ovat parhaat lamput moderniin kotiin?

Mitkä lamput sopivat parhaiten rustiikkiseen sisustukseen?

Onko olemassa tyylikkäitä tai moderneja lamppuja, jotka yhdistyvät kaiuttimiin?

Voinko ohjata lamppuja älypuhelimella tai puhekomennoilla?

Mitkä älylamput sopivat parhaiten säädettävään kirkkauteen?

Lue lisää lampuista

Älykkäiden LED-valojen edut

Makuuhuoneen valaistusideat

Tutustu rauhoittaviin makuuhuoneen valaistusideoihin, kuten kerrostettuun valaistukseen, inspiroiviin yöpöytävalaisimiin ja Philips Hue -älyvalaistuksen nukahtamista helpottaviin värivaloihin.
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