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Älyvalokytkimet

Ohjaa älyvalaistusta haluamallasi tavalla Philips Hue -älykytkimillä. Säädä kirkkautta, aktivoi valaistusasetuksia ja hallitse useita valoja kätevillä langattomilla ohjauksilla, jotka on suunniteltu päivittäiseen käyttöön.

14 tuotetta
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Bridge

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Dimmer switch

Dimmer switch

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Lähikuva edestä Tap dial switch -kytkin

Tap dial switch -kytkin

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Lähikuva edestä Smart button älypainike

Smart button älypainike

Paristokäyttöinen
45 mm
Mattapintainen
Kiinnitä magneetilla tai jalustan avulla
Uusi
Lähikuva edestä Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (2 kpl)

Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (2 kpl)

Pitää Hue-valot tavoitettavissa
Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
Ohjaa valoja, huoneita ja alueita
Paristoa ei tarvita
Lähikuva edestä Tap dial switch -kytkin

Tap dial switch -kytkin

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Uusi
Lähikuva edestä Langallinen virtakytkin (1-kanavainen) muille kuin älyvaloille

Langallinen virtakytkin (1-kanavainen) muille kuin älyvaloille

Lisää tavallisia valoja Hue-järjestelmään
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Paristoa ei tarvita
Bridge tuo käyttöön lisää ominaisuuksia
Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Philips Hue -seinäkytkinmoduuli, 2 kpl:n pakkaus

Philips Hue -seinäkytkinmoduuli, 2 kpl:n pakkaus

Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Edellyttää Hue Bridgeä
Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Uusi
Lähikuva edestä Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (1 kpl)

Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (1 kpl)

Pitää Hue-valot tavoitettavissa
Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
Ohjaa valoja, huoneita ja alueita
Paristoa ei tarvita
Uusi
Lähikuva edestä Langallinen virtakytkin (2-kanavainen) muille kuin älyvaloille

Langallinen virtakytkin (2-kanavainen) muille kuin älyvaloille

Lisää tavallisia valoja Hue-järjestelmään
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Paristoa ei tarvita
Bridge tuo käyttöön lisää ominaisuuksia
Lähikuva edestä Wall switch module

Wall switch module

Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Uusi
Lähikuva edestä Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille

Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille

Lisää himmennettäviä valoja Hue-järjestelmään
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Paristoa ei tarvita
Hue Bridge tuo käyttöön lisää ominaisuuksia
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Opas älyvalokytkimiin:

Mikä on älyvalokytkin ja miten se toimii?

Toimivatko älyvalokytkimet, jos Wi-Fi-yhteys katkeaa?

Tarvitseeko älykotikytkin älykotikeskuksen?

Miten valokytkin korvataan tai muutetaan?

Miten valokytkin asennetaan ja liitetään?

Mitkä ovat älykytkimien yleisimmät ongelmat ja ratkaisut?

Voiko älykytkin muuttaa tavallisen lampun älyvaloksi?

Voinko ohjelmoida Philips Hue dimmer switchin aktivoimaan eri valaistusasetukset vuorokaudenajan mukaan?

Lisätietoja kytkimistä

Älykkäiden LED-valojen energiatehokkuus

Philips Hue Dimmer switch -kytkimen asentaminen

Asenna Hue Dimmer switch -kytkin vaiheittaisen oppaamme avulla. Oppaassa kerrotaan, miten saat kytkimen toimimaan helposti älyvalaistusjärjestelmässäsi.
Väriä vaihtavat LED-valot

Tyylikkäät olohuoneen valaistusideat

Tutustu olohuoneen valaistusideoihin Philips Huen avulla – valikoimassa on pöytävalaisimia, kattovalaisimia, riippuvalaisimia ja älykkäitä tunnelmavalaistusratkaisuja, jotka uudistavat tilasi.
Kotikuntosalin valaistusideoita

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