Älyvalokytkimet

20% alennusta Bridgellä!
Bridge
Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
Nykyinen hinta on 79,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Dimmer switch
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Nykyinen hinta on 21,99 €
Tap dial switch -kytkin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Nykyinen hinta on 49,99 €
Smart button älypainike
Paristokäyttöinen
45 mm
Mattapintainen
Kiinnitä magneetilla tai jalustan avulla
Nykyinen hinta on 21,99 €
Uusi
Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (2 kpl)
Pitää Hue-valot tavoitettavissa
Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
Ohjaa valoja, huoneita ja alueita
Paristoa ei tarvita
Nykyinen hinta on 79,99 €
Tap dial switch -kytkin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Nykyinen hinta on 49,99 €
Uusi
Langallinen virtakytkin (1-kanavainen) muille kuin älyvaloille
Lisää tavallisia valoja Hue-järjestelmään
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Paristoa ei tarvita
Bridge tuo käyttöön lisää ominaisuuksia
Nykyinen hinta on 49,99 €
Vain Philips Hue Kaupasta
Tap dial switch mini
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Nykyinen hinta on 44,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Philips Hue -seinäkytkinmoduuli, 2 kpl:n pakkaus
Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Edellyttää Hue Bridgeä
Nykyinen hinta on 89,99 €
Vain Philips Hue Kaupasta
Tap dial switch mini
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Nykyinen hinta on 44,99 €
Uusi
Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (1 kpl)
Pitää Hue-valot tavoitettavissa
Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
Ohjaa valoja, huoneita ja alueita
Paristoa ei tarvita
Nykyinen hinta on 44,99 €
Uusi
Langallinen virtakytkin (2-kanavainen) muille kuin älyvaloille
Lisää tavallisia valoja Hue-järjestelmään
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Paristoa ei tarvita
Bridge tuo käyttöön lisää ominaisuuksia
Nykyinen hinta on 54,99 €
Wall switch module
Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Nykyinen hinta on 49,99 €
Uusi
Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille
Lisää himmennettäviä valoja Hue-järjestelmään
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Paristoa ei tarvita
Hue Bridge tuo käyttöön lisää ominaisuuksia
Nykyinen hinta on 59,99 €
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