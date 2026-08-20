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Sisätilojen älykäs LED-valaistus

Keittiöstä makuuhuoneeseen, lampusta valaisimeen – sisätilojen älyvalaistuksemme antaa sinulle täydellisen hallinnan. Säädä kirkkautta ja värejä, aseta aikatauluja ja luo yksilöllisiä valaistusasetuksia Hue-sovelluksen tai ääniavustajan avulla.

205 tuotetta
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 3 m

Flux ultra-bright valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
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Lähikuva edestä MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Bridge

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
Lähikuva edestä Flux valonauha 6 m

Flux valonauha 6 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Pieni Enrave-kattovalaisin

Pieni Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Dimmer switch -kytkin mukana
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Festavia-koristevalosarjat

Festavia-koristevalosarjat

Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux valonauha 3 m

Flux valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
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Lähikuva edestä Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin

Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 5 m

Flux ultra-bright valonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä G93 globe - E27-älylamppu

G93 globe - E27-älylamppu

Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Motion sensor

Motion sensor

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa
Lähikuva edestä Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

Lämpimästä viileään valkoista valoa
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
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Lähikuva edestä Flux valonauha 10 m

Flux valonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
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Lähikuva edestä OmniGlow valonauha 5 m

OmniGlow valonauha 5 m

4 500 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
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Uusi
Lähikuva edestä Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (2 kpl)

Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (2 kpl)

Pitää Hue-valot tavoitettavissa
Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
Ohjaa valoja, huoneita ja alueita
Paristoa ei tarvita
Lähikuva edestä Signe gradient -lattiavalaisin

Signe gradient -lattiavalaisin

White
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

Toimii sisällä ja ulkona
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai äänellä
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Essential valonauha 5m

Essential valonauha 5m

RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
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Lähikuva edestä Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä

Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä OmniGlow valonauha 3 m

OmniGlow valonauha 3 m

2 700 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
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Lähikuva edestä Suuri Enrave-kattovalaisin

Suuri Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 10 m

Flux ultra-bright valonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
6000 luumenia
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Lähikuva edestä Keskikokoinen Xamento-kattovalaisin

Keskikokoinen Xamento-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Festavia-valosarja

Festavia-valosarja

Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
1-24/205

Opas sisätilojen älyvalaistukseen

Mitkä ovat Philips Huen edut verrattuna johtaviin sisävalaistusmerkkeihin?

Miten voin laskea, kuinka paljon lumenia tarvitsen sisävalaistukseen?

Voinko ohjata sisätilojen LED-valo Alexa-, Google Assistant- tai Apple HomeKit -järjestelmällä?

Mitkä sisätilojen LED-valot sopivat parhaiten eri huoneisiin talossa?

Miten jouluvalot ripustetaan sisätiloihin?

Miten voin luovasti käyttää nauhavaloja ja köysivaloja kotona?

Mitkä ovat parhaat sisävalot makuuhuoneeseen?

Mikä on paras sisävalaistusratkaisu, joka auttaa heräämään luonnollisesti ja nukkumaan paremmin?

Mitkä ovat parhaat tyylikkäät LED-valot sisätiloihin?

Mitkä ovat ajankohtaisimmat trendit sisäLED-valosuunnittelussa?

Lue lisää sisävalaistuksesta

Älykkäiden LED-valojen energiatehokkuus

Keittiön valaistusideoita, jotka muuttavat tilaasi

Tutustu älykkäisiin keittiövalaistusideoihin, upotettuihin ratkaisuihin ja suunnittelua inspiroiviin toteutuksiin, jotka kirkastavat kotisi jokaista nurkkaa.
Väriä vaihtavat LED-valot

Makuuhuoneen valaistusideat

Tutustu rauhoittaviin makuuhuoneen valaistusideoihin, kuten kerrostettuun valaistukseen, inspiroiviin yöpöytävalaisimiin ja Philips Hue -älyvalaistuksen nukahtamista helpottaviin värivaloihin.
Älykkäiden LED-valojen edut

Tyylikkäät olohuoneen valaistusideat

Tutustu olohuoneen valaistusideoihin Philips Huen avulla – valikoimassa on pöytävalaisimia, kattovalaisimia, riippuvalaisimia ja älykkäitä tunnelmavalaistusratkaisuja, jotka uudistavat tilasi.
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