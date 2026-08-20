Sisätilojen älykäs LED-valaistus

Keittiöstä makuuhuoneeseen, lampusta valaisimeen – sisätilojen älyvalaistuksemme antaa sinulle täydellisen hallinnan. Säädä kirkkautta ja värejä, aseta aikatauluja ja luo yksilöllisiä valaistusasetuksia Hue-sovelluksen tai ääniavustajan avulla.