Sisätilojen älykäs LED-valaistus

20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
Nykyinen hinta on 109,99 €
MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Nykyinen hinta on 109,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Bridge
Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
Nykyinen hinta on 79,99 €
Flux valonauha 6 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 129,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Pieni Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Dimmer switch -kytkin mukana
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 124,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 124,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
Nykyinen hinta on 79,99 €
Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 329,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
Nykyinen hinta on 159,99 €
20% alennusta Bridgellä!
G93 globe - E27-älylamppu
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 47,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Motion sensor
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa
Nykyinen hinta on 44,99 €
Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)
Lämpimästä viileään valkoista valoa
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Nykyinen hinta on 69,99 €
Flux valonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 199,99 €
OmniGlow valonauha 5 m
4 500 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
Nykyinen hinta on 199,99 €
Uusi
Langallinen seinäkytkinmoduuli älyvaloille (2 kpl)
Pitää Hue-valot tavoitettavissa
Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
Ohjaa valoja, huoneita ja alueita
Paristoa ei tarvita
Nykyinen hinta on 79,99 €
Signe gradient -lattiavalaisin
White
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 339,99 €
Kannettava Hue Go -pöytävalaisin
Toimii sisällä ja ulkona
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai äänellä
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 169,99 €
Essential valonauha 5m
RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Nykyinen hinta on 59,99 €
Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä
Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 149,99 €
OmniGlow valonauha 3 m
2 700 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
Nykyinen hinta on 149,99 €
Suuri Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 264,99 €
Flux ultra-bright valonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
6000 luumenia
Nykyinen hinta on 269,99 €
Keskikokoinen Xamento-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 234,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 229,99 €