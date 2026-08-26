Älyvalaisimet

Uusi
Slim upotettava valaisin 90 mm 3 kpl
Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
Chromasync™-värisovitus
1 000 luumenia
Roiskevedeltä suojattu (IP44)
Nykyinen hinta on 249,99 €
Uusi
Lucca ulkoseinävalaisin
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 99,99 €
Devote Hue slim S -kattovalaisin S, 2 kpl:n pakkaus
Tasainen valonjako
⌀ 29,1 cm
Jopa 2 000 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen
Nykyinen hinta on 164,99 €
Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm musta
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀29,1 cm
Jopa 2 250 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 109,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 169,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Pieni Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Dimmer switch -kytkin mukana
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 124,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 359,99 €
Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 329,99 €
Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀54,2 cm
Jopa 3 500 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 159,99 €
Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀54,2 cm
Jopa 3 500 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 199,99 €
Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 99,90 €
Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 159,99 €
Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm musta
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀42,1 cm
Jopa 3 100 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 149,99 €
Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀29,1 cm
Jopa 2 250 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 109,99 €
Econic-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 199,99 €
Devote Hue slim M -kattovalaisin
Tasainen valonjako
⌀ 42,1 cm
Jopa 2900 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen
Nykyinen hinta on 129,99 €
Devote Hue slim S -kattovalaisn
Tasainen valonjako
⌀ 29,1 cm
Jopa 2 000 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen
Nykyinen hinta on 89,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Welcome-valonheitin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 169,99 €
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä – aloituspakkaus
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*
Nykyinen hinta on 164,99 €
Datura kattovalaisin pieni
Epäsuora takavalo
Tehokas etuvalo
⌀38,4 cm
Jopa 3 300 luumenia
Nykyinen hinta on 299,99 €
Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀42,1 cm
Jopa 3 100 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 149,99 €
Adore alasvalo kylpyhuoneeseen - 3 kpl
3 x GU10-lamppu
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella ja äänikomennoilla*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridge avulla
Nykyinen hinta on 139,99 €
Suuri Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 264,99 €
Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm valkoinen
Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀42,1 cm
Jopa 3 100 luumenia
Synteettinen profiili
Nykyinen hinta on 119,99 €