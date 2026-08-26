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Älyvalaisimet

Viimeistele kokonaisuutesi jokaiseen huoneeseen suunnitelluilla valaisimilla. Riippuvalaisimista, kattovalaisimista ja seinävalaisimista kaikki valaisimet integroituvat saumattomasti Hue-sovellukseen, antaen sinulle täyden ohjauksen koko kotisi valaistukseen.

348 tuotetta
Uusi
Lähikuva edestä Slim upotettava valaisin 90 mm 3 kpl

Slim upotettava valaisin 90 mm 3 kpl

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
Chromasync™-värisovitus
1 000 luumenia
Roiskevedeltä suojattu (IP44)
Uusi
Lähikuva edestä Lucca ulkoseinävalaisin

Lucca ulkoseinävalaisin

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Lähikuva edestä Devote Hue slim S -kattovalaisin S, 2 kpl:n pakkaus

Devote Hue slim S -kattovalaisin S, 2 kpl:n pakkaus

Tasainen valonjako
⌀ 29,1 cm
Jopa 2 000 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen
Lähikuva edestä Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm musta

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm musta

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀29,1 cm
Jopa 2 250 luumenia
Synteettinen profiili
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön

Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Pieni Enrave-kattovalaisin

Pieni Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Dimmer switch -kytkin mukana
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin

Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen

Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀54,2 cm
Jopa 3 500 luumenia
Synteettinen profiili
Lähikuva edestä Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 54,2 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀54,2 cm
Jopa 3 500 luumenia
Synteettinen profiili
Lähikuva edestä Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön

Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Lähikuva edestä Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön

Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön

Kiinteä
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm musta

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm musta

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀42,1 cm
Jopa 3 100 luumenia
Synteettinen profiili
Lähikuva edestä Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 29,1 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀29,1 cm
Jopa 2 250 luumenia
Synteettinen profiili
Lähikuva edestä Econic-seinävalaisin ulkokäyttöön

Econic-seinävalaisin ulkokäyttöön

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Devote Hue slim M -kattovalaisin

Devote Hue slim M -kattovalaisin

Tasainen valonjako
⌀ 42,1 cm
Jopa 2900 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen
Lähikuva edestä Devote Hue slim S -kattovalaisn

Devote Hue slim S -kattovalaisn

Tasainen valonjako
⌀ 29,1 cm
Jopa 2 000 luumenia
Mattavalkoinen synteettinen
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Welcome-valonheitin ulkokäyttöön

Welcome-valonheitin ulkokäyttöön

Integroitu LED
Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä – aloituspakkaus
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*
Lähikuva edestä Datura kattovalaisin pieni

Datura kattovalaisin pieni

Epäsuora takavalo
Tehokas etuvalo
⌀38,4 cm
Jopa 3 300 luumenia
Lähikuva edestä Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm valkoinen

Tento Hue White and color ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀42,1 cm
Jopa 3 100 luumenia
Synteettinen profiili
Lähikuva edestä Adore alasvalo kylpyhuoneeseen - 3 kpl

Adore alasvalo kylpyhuoneeseen - 3 kpl

3 x GU10-lamppu
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella ja äänikomennoilla*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridge avulla
Lähikuva edestä Suuri Enrave-kattovalaisin

Suuri Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Lähikuva edestä Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm valkoinen

Tento Hue White Ambiance pyöreä kattopaneelivalaisin, 42,1 cm valkoinen

Hienovarainen ylöspäin suuntaava hehku
⌀42,1 cm
Jopa 3 100 luumenia
Synteettinen profiili
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Älyvalaisinopas

Mitä eroa on älyvalaisimella ja älylampulla?

Hidastavatko älyvalaisimet kotini Wi-Fiä?

Mitä erilaisia valaisintyylejä on saatavilla?

Mitkä ovat parhaat valaisimet moderneihin olohuoneisiin?

Miten valitsen oikean valaisimen makuuhuoneeseeni?

Mistä löydän laadukkaat sylinterimalliset lamput?

Mistä löydän laadukkaita kirjastovalaisimia?

Miten voin asentaa Philips Hue -valaisimen?

Lue lisää lampuista ja valaisimista

Älykkäiden LED-valojen energiatehokkuus

Mikä on kiskovalaistus?

Mitä on kiskovalaistus? Opi, kuinka kiskovalaistus toimii, miten se asennetaan, ja tutustu moderneihin, älykkäisiin ratkaisuihin, kuten Philips Hue Perifo -järjestelmään.
Väriä vaihtavat LED-valot

Kotikuntosalin paras valaistus

Tutustu ideoihin, jotka auttavat löytämään parhaat valaistusasetukset kotikuntosalille. Kerromme, millaiset valot ovat paras valinta ja myös mihin ne kannattaa sijoittaa.
Miten valaistus vaikuttaa tunnelmaan

Miten valaistus vaikuttaa mielialaan

Tutustu valaistuksen vaikutukseen mielialan kannalta, vuorokausirytmiin perustuvan valaistuksen hyötyihin, valaistuksen ja mielen hyvinvoinnin vinkkeihin sekä tapoihin, joilla Philips Hue tukee hyvinvointiasi päivittäin.
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