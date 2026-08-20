Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen
Nykyinen hinta on 199,99 €
Uusi
Lucca pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 134,99 €
-10%
Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde
Valaise polut
Valkoista valoja ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä
Hue Bridge vaaditaan
Paketin hinta on 593,95 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 659,95 €
Calla ulkopylväsvalaisin
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
104 x 402 mm
Virtalähde myydään erikseen
Nykyinen hinta on 179,99 €
Nyro-jalustavalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 199,99 €
Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 149,99 €
Calla Outdoor -pollari
Matalajännitteinen
Ruostumaton teräs
104 x 252 mm
Virtalähde myydään erikseen
Nykyinen hinta on 154,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Calla Outdoor -pylväsvalaisin
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
105 x 252 mm
Virtalähde myydään erikseen
Nykyinen hinta on 139,99 €
IMPRESS-JALUSTAVALAISIN ULKOKÄYTTÖÖN
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 199,99 €
Econic-pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 199,99 €
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