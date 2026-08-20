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Ulkopolkuvalot

Näytä tietä ulkopolkuvaloilla. Kävelyteille, ajoteille, terasseille ja pihapoluille suunnitellut älykkäät ulkovalot yhdistävät tyylikkään muotoilun ja luotettavan säänkestävän suorituskyvyn.

10 tuotetta
Lähikuva edestä Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen
Uusi
Lähikuva edestä Lucca pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Lucca pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
-10%
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde

Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde

Valaise polut
Valkoista valoja ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä
Hue Bridge vaaditaan
Lähikuva edestä Calla ulkopylväsvalaisin

Calla ulkopylväsvalaisin

Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
104 x 402 mm
Virtalähde myydään erikseen
Lähikuva edestä Nyro-jalustavalaisin ulkokäyttöön

Nyro-jalustavalaisin ulkokäyttöön

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Lähikuva edestä Calla Outdoor -pollari

Calla Outdoor -pollari

Matalajännitteinen
Ruostumaton teräs
104 x 252 mm
Virtalähde myydään erikseen
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Calla Outdoor -pylväsvalaisin

Calla Outdoor -pylväsvalaisin

Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
105 x 252 mm
Virtalähde myydään erikseen
Lähikuva edestä IMPRESS-JALUSTAVALAISIN ULKOKÄYTTÖÖN

IMPRESS-JALUSTAVALAISIN ULKOKÄYTTÖÖN

Kiinteä
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Econic-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Econic-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
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Opas polkuvaloihin

Kuinka kauas polkuvalot tulisi sijoittaa toisistaan kävelytielläni?

Ovatko koristeelliset polkuvalot riittävän kestäviä kestämään ankaria sääolosuhteita?

Miten valitsen polkuvalaisimen oikean tyylin maisemaani?

Mitkä ovat tyylikkäimmät polkuvalot modernille terassille?

Miten valitsen parhaat polkuvalot pihaani?

Mitkä ovat parhaat ulkokäyttöön tarkoitetut polkuvalot, joissa on liiketunnistin?

Onko olemassa energiatehokkaita vaihtoehtoja polkuvalaistukseen?

Mitkä ovat Philips Hue ulkopolkuvalojen edut?

Voinko asentaa polkuvalot itse vai tarvitsenko ammattilaisen apua?

Tarjoaako Philips Hue aurinkokäyttöisiä polkuvaloja vai onko matalajännitteinen järjestelmä parempi pihavalaistukseen?

Tutustu polkuvaloihin tarkemmin

Ulkovalaistusideoita polkuvaloilla

LED-ulkovaloideoita jokaiseen tilaan

Discover inspiring outdoor lighting ideas for gardens, pathways, walls, balconies, and more. Create mood, safety, and style with smart outdoor lighting.
Opas turvallisuusvalaistukseen

Opas kodin turvaamiseen valaistuksen avulla

Perehdy siihen, miten voit varmistaa mielenrauhasi kodin valaistuksen avulla ja tuntea olosi turvallisemmaksi kodissasi ja sen ympäristössä.
Vinkkejä Philips Hue -liiketunnistimien hyödyntämiseen

Liiketunnistinten käyttö älyvalaistuksen yhteydessä

Tutustu liiketunnistimien käytön etuihin älyvalaistusjärjestelmäsi yhteydessä, jotta voit liikkua kotonasi turvallisesti ja kätevästi.
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