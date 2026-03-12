Play screen sync
Nykyinen hinta on 119,99 €
Nykyinen hinta on 119,99 €
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Tietoja Play screen sync
Älä vain katso televisiota — koe se! Hue screen sync on helppo plug-and-play-ratkaisu, joka auttaa sinua pääsemään alkuun Hue-viihteen maailmassa. Se sopii vaivattomasti televisioosi ja synkronoi ruudulla näkyvän sisällön Hue-valojen kanssa reaaliajassa, yhdistäen jokaisen hetken kauniisti koordinoidussa valon ja värien näytössä. Synkronoi suosikkielokuvat, ‑sarjat ja ‑urheilu — olitpa sitten suoratoistamassa suosikkisovelluksistasi tai katsomassa televisiolähetystä. Kalansilmälinssi kattaa koko näytön laidasta laitaan. Edistynyt synkronointialgoritmi analysoi kaikki värit tarjotakseen optimaalisen valon synkronoinnin, jolloin Hue-valosi seuraavat kaikkea toimintaa — vaikka valaistusolosuhteet huoneessasi muuttuisivat. Määritä viihdealue Hue-sovelluksessa, synkronoi valot vaivattomasti Hue Play screen sync -toiminnolla ja mukauta kokemusta sen mukaan, mitä katsot.
- Yksinkertainen plug-and-play-ratkaisu
- Synkronoi mikä tahansa sisältö Hue-sovelluksen kautta
- Koko näytön tallennus kalansilmäobjektiivilla
- Edistynyt värisovitusalgoritmi
- Saumaton integraatio Hue-järjestelmään
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103173126
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Ympäristön lämpötila
- 0...+40 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 87 600
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103173126
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,5 kg
- Korkeus
- 190 mm
- Pituus
- 100 mm
- Leveys
- 147 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004440202
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0
- Teho
- 1,5
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 2 000
- Kokonaiskorkeus
- 68,2 mm
- Kokonaispituus
- 180,4 mm
- Kokonaisleveys
- 139,6 mm
- Tuotteen korkeusalue
- 45.5 mm to 68.2 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 100–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Kiinnitysvaihtoehdot
- TV
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- HDMI
- ei
- Videon tarkkuus
- no video output
- Videomuodot
- no video output
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Ei sovellettavissa
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla