Älä vain katso televisiota — koe se! Hue screen sync on helppo plug-and-play-ratkaisu, joka auttaa sinua pääsemään alkuun Hue-viihteen maailmassa. Se sopii vaivattomasti televisioosi ja synkronoi ruudulla näkyvän sisällön Hue-valojen kanssa reaaliajassa, yhdistäen jokaisen hetken kauniisti koordinoidussa valon ja värien näytössä. Synkronoi suosikkielokuvat, ‑sarjat ja ‑urheilu — olitpa sitten suoratoistamassa suosikkisovelluksistasi tai katsomassa televisiolähetystä. Kalansilmälinssi kattaa koko näytön laidasta laitaan. Edistynyt synkronointialgoritmi analysoi kaikki värit tarjotakseen optimaalisen valon synkronoinnin, jolloin Hue-valosi seuraavat kaikkea toimintaa — vaikka valaistusolosuhteet huoneessasi muuttuisivat. Määritä viihdealue Hue-sovelluksessa, synkronoi valot vaivattomasti Hue Play screen sync -toiminnolla ja mukauta kokemusta sen mukaan, mitä katsot.

Yksinkertainen plug-and-play-ratkaisu

Synkronoi mikä tahansa sisältö Hue-sovelluksen kautta

Koko näytön tallennus kalansilmäobjektiivilla

Edistynyt värisovitusalgoritmi

Saumaton integraatio Hue-järjestelmään