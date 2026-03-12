Play screen sync

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Tietoja Play screen sync

Älä vain katso televisiota — koe se! Hue screen sync on helppo plug-and-play-ratkaisu, joka auttaa sinua pääsemään alkuun Hue-viihteen maailmassa. Se sopii vaivattomasti televisioosi ja synkronoi ruudulla näkyvän sisällön Hue-valojen kanssa reaaliajassa, yhdistäen jokaisen hetken kauniisti koordinoidussa valon ja värien näytössä. Synkronoi suosikkielokuvat, ‑sarjat ja ‑urheilu — olitpa sitten suoratoistamassa suosikkisovelluksistasi tai katsomassa televisiolähetystä. Kalansilmälinssi kattaa koko näytön laidasta laitaan. Edistynyt synkronointialgoritmi analysoi kaikki värit tarjotakseen optimaalisen valon synkronoinnin, jolloin Hue-valosi seuraavat kaikkea toimintaa — vaikka valaistusolosuhteet huoneessasi muuttuisivat. Määritä viihdealue Hue-sovelluksessa, synkronoi valot vaivattomasti Hue Play screen sync -toiminnolla ja mukauta kokemusta sen mukaan, mitä katsot.

  • Yksinkertainen plug-and-play-ratkaisu
  • Synkronoi mikä tahansa sisältö Hue-sovelluksen kautta
  • Koko näytön tallennus kalansilmäobjektiivilla
  • Edistynyt värisovitusalgoritmi
  • Saumaton integraatio Hue-järjestelmään
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