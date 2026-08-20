Play gradient lightstrip 55 inch
Sopii 55–60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Nykyinen hinta on 209,99 €
Play gradient lightstrip 65 inch
Sopii 65–70 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Nykyinen hinta on 229,99 €
Play gradient lightstrip 75 inch
Sopii vähintään 75 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Nykyinen hinta on 259,99 €
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