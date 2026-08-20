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TV-taustavalot

Vie viihde-elämyksesi ruudun ulkopuolelle TV-taustavalojemme avulla. TV-valonauhat ja synkronointitarvikkeet on suunniteltu synkronoimaan elokuvien, pelien, urheilun ja suoratoistosisällön kanssa reaaliajassa, ja ne luovat entistä elämyksellisemmän katselukokemuksen.

3 tuotetta
Lähikuva edestä Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Sopii 55–60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Lähikuva edestä Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Sopii 65–70 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Lähikuva edestä Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Sopii vähintään 75 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
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TV-taustavalojen opas:

Miten älytelevision taustavalot synkronoituvat näytön sisällön kanssa?

Voinko ohjata TV:n taustavaloja äänikomennoilla?

Voinko muokata TV:n valaistustehosteita mobiilisovelluksella?

Miten kiinnittää taustavalo televisioon?

Mikä on TV-taustavalaistus?

Mikä on 55-tuumaisen television valonauhan pituus?

Ovatko Hue-taustavalot yhteensopivia kaikkien TV-merkkien kanssa?

Voinko ohjata TV:n taustavalojen synkronointia älypuhelinsovelluksella?

Mitkä ovat parhaat LED-nauhat TV:n taustavalaistukseen?

Mitkä ovat parhaat TV-taustavalonauhat ja synkronointilaitteet?

TV:n taustavalot ja LED-nauhavalo televisioon

Valaistus, joka synkronoituu television kanssa

Valot, jotka synkronoituvat television kanssa

Tutustu siihen, miten television kanssa synkronoituvat älyvalot mullistavat kotiteatterisi. Ota selvää, miten voit synkronoida LED-valot television kanssa ja nauttia mukaansatempaavista elokuvista, peleistä ja silmien rasittumisen vähenemisestä.
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