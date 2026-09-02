20% alennusta Bridgellä!
Neon ulkovalonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
Nykyinen hinta on 149,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
Nykyinen hinta on 109,99 €
Flux valonauha 6 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 129,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 124,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
Nykyinen hinta on 79,99 €
Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m
Valosarja 14m
20 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput
Nykyinen hinta on 229,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
Nykyinen hinta on 159,99 €
Flux ulkovalonauha 6 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
Nykyinen hinta on 179,99 €
Flux ulkovalonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
Nykyinen hinta on 269,99 €
Flux valonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 199,99 €
OmniGlow valonauha 5 m
4 500 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
Nykyinen hinta on 199,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Neon ulkovalonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
Nykyinen hinta on 209,99 €
Neon ulkovalonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
Nykyinen hinta on 369,99 €
Flux valonauhan jatkokaapeli 5 m
5 metrin jatkokaapeli
Helppo asentaa
Minimalistinen muotoilu
Turvallinen matalajännitteinen ratkaisu
Nykyinen hinta on 14,99 €
Hue Festavia globe -valosarja ulkokäyttöön 21 m
Valosarja 21m
30 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput
Nykyinen hinta on 299,99 €
Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa
Valkoinen valosarja
18 metriä ja 32 valoa
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Jopa 50 lm valoa kohti
Nykyinen hinta on 299,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ulkovalonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
Nykyinen hinta on 159,99 €
Essential valonauha 5m
RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Nykyinen hinta on 59,99 €
OmniGlow valonauha 3 m
2 700 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
Nykyinen hinta on 149,99 €
Flux ultra-bright valonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
6000 luumenia
Nykyinen hinta on 269,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 229,99 €
Play gradient lightstrip 55 inch
Sopii 55–60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Nykyinen hinta on 209,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux valonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 109,99 €
Essential valonauha 10 m
RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Nykyinen hinta on 99,99 €