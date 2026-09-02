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Koristevalot

Lisää persoonallisuutta jokaiseen huoneeseen koriste-nauhoilla ja valosarjoilla. Muuta tilasi säädettävillä kirkkaudella, väreillä ja valaistusasetuksilla. Luo täydellinen tunnelma rentoutumiseen, illanviettoon tai jokapäiväiseen elämään.

58 tuotetta
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Neon ulkovalonauha 3 m

Neon ulkovalonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 3 m

Flux ultra-bright valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
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Lähikuva edestä Flux valonauha 6 m

Flux valonauha 6 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Festavia-koristevalosarjat

Festavia-koristevalosarjat

Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux valonauha 3 m

Flux valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
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Lähikuva edestä Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m

Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m

Valosarja 14m
20 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 5 m

Flux ultra-bright valonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
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Lähikuva edestä Flux ulkovalonauha 6 m

Flux ulkovalonauha 6 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
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Lähikuva edestä Flux ulkovalonauha 10 m

Flux ulkovalonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
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Lähikuva edestä Flux valonauha 10 m

Flux valonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
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Lähikuva edestä OmniGlow valonauha 5 m

OmniGlow valonauha 5 m

4 500 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Neon ulkovalonauha 5 m

Neon ulkovalonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
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Lähikuva edestä Neon ulkovalonauha 10 m

Neon ulkovalonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
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Lähikuva edestä Flux valonauhan jatkokaapeli 5 m

Flux valonauhan jatkokaapeli 5 m

5 metrin jatkokaapeli
Helppo asentaa
Minimalistinen muotoilu
Turvallinen matalajännitteinen ratkaisu
Lähikuva edestä Hue Festavia globe -valosarja ulkokäyttöön 21 m

Hue Festavia globe -valosarja ulkokäyttöön 21 m

Valosarja 21m
30 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput
Lähikuva edestä Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa

Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa

Valkoinen valosarja
18 metriä ja 32 valoa
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Jopa 50 lm valoa kohti
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ulkovalonauha 5 m

Flux ulkovalonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
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Lähikuva edestä Essential valonauha 5m

Essential valonauha 5m

RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
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Lähikuva edestä OmniGlow valonauha 3 m

OmniGlow valonauha 3 m

2 700 luumenia
OmniGlow-teknologian ansiosta valotehosteet ovat tasaisia
Suoraa ja epäsuoraa valoa
Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
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Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 10 m

Flux ultra-bright valonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
6000 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Festavia-valosarja

Festavia-valosarja

Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
Lähikuva edestä Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Sopii 55–60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux valonauha 5 m

Flux valonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
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Lähikuva edestä Essential valonauha 10 m

Essential valonauha 10 m

RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
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Koristevalojen opas:

Mihin koristevaloja kannattaa sijoittaa kotona?

Miten valitsen oikeanlaisen koristevalaistuksen huoneeni tyyliin?

Miten pergola koristellaan valoilla?

Miten voin valita koristeyövalot, jotka sopivat kotini sisustukseen?

Mitkä LED-valot ovat parhaita joulukoristeluun?

Mitkä ovat energiatehokkaat vaihtoehdot ulkoilma-LED-koristevaloille?

Mitkä ovat parhaat ulkopallovalot joulun ulkokoristeluun?

Miten ulkokoristevalot asennetaan turvallisesti?

Tutustu koristevalaistukseen tarkemmin

Älykkäiden LED-valojen energiatehokkuus

Keittiön valaistusideoita, jotka muuttavat tilaasi

Tutustu älykkäisiin keittiövalaistusideoihin, upotettuihin ratkaisuihin ja suunnittelua inspiroiviin toteutuksiin, jotka kirkastavat kotisi jokaista nurkkaa.
Väriä vaihtavat LED-valot

Kylpyhuoneen valaistusideoita

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Koristevalosarjojen opas

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