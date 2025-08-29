Kodin turvallisuuden ja valaistuksen täydellinen hallinta yhdessä sovelluksessa

Hue-sovellus antaa sinulle täyden hallinnan älykkääseen turvallisuuteesi ja valaistukseesi. Hallitse Hue-kameroita, video-ovikelloja ja ovisensoreita, vastaanota välittömiä ilmoituksia ja käynnistä automaatioita tai hälytyksiä – suoraan puhelimestasi. Yhdistä älyvaloihin parantaaksesi turvallisuutta ja mukauttaaksesi asetuksiasi yhdessä sovelluksessa.