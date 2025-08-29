Olipa kyse etuovella olevasta video-ovikellosta tai olohuoneessa olevasta kamerasta, Hue Secure antaa sinun valita, miten kotiasi valvotaan reaaliajassa. Selvitä tämän oppaan avulla, mikä kamera sopii omaan tilaasi parhaiten.
Älykkäiden turvakameroiden vertailuopas
Hue
Secure ‑valonheitin kameralla
309,99 €
Hue
Secure-kamera, langallinen
149,99 €
Hue
Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
169,99 €
Hue
Secure-kamera, jossa akku
179,99 €
Hue
Secure-pöytäteline
49,99 €
29,99 €
Hue
Secure-pienjännitekaapeli 3 m
29,99 €
Hue
Secure-kaapeli, putoamisen estävä
14,99 €
Hue
Maapiikki Secure-kameraan
39,99 €
23,99 €
Hue
Bridge
59,95 €
54,99 €
Hue
Secure Ovisensori
39,99 €
Hue
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + Kamera + 2 Ovisensoria
349,99 €
Hue
40 W:n teholähde ulkokäyttöön
49,99 €
Vertaa älykkäitä turvakameroita
Langallinen kameraLue lisää
Akkukäyttöinen kameraLue lisää
Valonheitin kamerallaLue lisää
Langallinen video-ovikelloLue lisää
2K-malli saatavilla
1080p-malli saatavilla
Kuvasuhde
Sisäänrakennettu valo
Voidaan käyttää ulkona
Asennuskiinnike
Teho
Reaaliaikainen näkymä
Yönäkö
Kaksisuuntainen puhe
Lähettää liikeaktivoituja hälytyksiä
Toimii Hue-valojen¹ kanssa
Katso videohistoria²
Valvo kotiasi reaaliajassa
Saat hälytykset suoraan mobiililaitteeseesi. Näe, mitä tapahtuu – juuri sillä hetkellä – terävän ja selkeän reaaliaikanäkymän avulla. Secure-kamerasi on kotona, jotta sinun ei tarvitse olla.
Kodin turvallisuuden ja valaistuksen täydellinen hallinta yhdessä sovelluksessa
Hue-sovellus antaa sinulle täyden hallinnan älykkääseen turvallisuuteesi ja valaistukseesi. Hallitse Hue-kameroita, video-ovikelloja ja ovisensoreita, vastaanota välittömiä ilmoituksia ja käynnistä automaatioita tai hälytyksiä – suoraan puhelimestasi. Yhdistä älyvaloihin parantaaksesi turvallisuutta ja mukauttaaksesi asetuksiasi yhdessä sovelluksessa.
Vapauta kätesi ääniohjauksella
Toimii Alexan, Google Assistantin ja Apple Homen kanssa. Pyydä, että kameran syöte näytetään näytöllä, kun havaitaan liikettä tai haluat tarkistaa tilanteen.
Kysymyksiä ja vastauksia älykkäistä turvakameroista
Paljonko älykkäät turvakamerat yleensä maksavat?
Onko turvakameroissa ääntä?
Kuinka kauan älykkäät turvakamerat säilyttävät kuvamateriaalia?
Mitkä älykkäät turvakamerat toimivat ääniohjaussovellusten, kuten Alexan, Google Homen tai Apple HomeKitin, kanssa?
Mikä on paras älykäs turvakamera?
Mikä on paras ovikellokamera?
¹Vaatii Philips Hue Bridgen ja vähintään yhden Philips Hue -valon (myydään erikseen).
²Vaatii Secure-sopimuksen (myydään erikseen).
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.