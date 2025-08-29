Tuki

Älykkäiden turvakameroiden vertailuopas

Olipa kyse etuovella olevasta video-ovikellosta tai olohuoneessa olevasta kamerasta, Hue Secure antaa sinun valita, miten kotiasi valvotaan reaaliajassa. Selvitä tämän oppaan avulla, mikä kamera sopii omaan tilaasi parhaiten.

Hue-valonheitinkamera, langallinen 2K-kamera, akkukäyttöinen 2K-kamera ja musta Hue Secure -video-ovikellokamera.

Secure ‑valonheitin kameralla

Hue

Secure ‑valonheitin kameralla
Päästä päähän salaus
1080p HD -video
Valkoista valoa ja värivaloa
Yhdistetty kodin sähköverkkoon

309,99 €

Secure-kamera, langallinen

Hue

Secure-kamera, langallinen
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Kytketään pistorasiaan
Mukana seinäteline

149,99 €

Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline

Hue

Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Kytketään pistorasiaan
Mukana teline

169,99 €

Secure-kamera, jossa akku

Hue

Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Akkukäyttöinen
Mukana seinäteline

179,99 €

Secure-pöytäteline

Hue

Secure-pöytäteline
Tehty langallisille Secure-kameroille
Lisätty painoa vakauden varmistamiseksi
Piilottaa johdot saumattoman lopputuloksen varmistamiseksi
Saatavana mustana ja valkoisena.

49,99 €

29,99 €

Secure-pienjännitekaapeli 3 m

Hue

Secure-pienjännitekaapeli 3 m
Tehty Secure-kameroita varten
Kytketään pienjännitejärjestelmään
Jatkokaapeli
Pituus 3 m

29,99 €

Secure-kaapeli, putoamisen estävä

Hue

Secure-kaapeli, putoamisen estävä
Yhteensopiva kaikkien Secure-kameroiden kanssa
Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
Vaikeuttaa ei-toivottua poistoa
Suositellaan yli 2 metrin korkeuteen asennettaville kameroille

14,99 €

Maapiikki Secure-kameraan

Hue

Maapiikki Secure-kameraan
Tehty Secure-kameroita varten
Helppo asennus ulkoalueille
Sijoita suoraan kiinteään maahan
Suunniteltu käytettäväksi pienjännitejärjestelmän kanssa

39,99 €

23,99 €

Bridge

Hue

Bridge
Yksinkertainen asennus
Älykäs ohjaus
Liitä jopa 50 valaisinta
Ääniohjaus

59,95 €

54,99 €

Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin

39,99 €

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + Kamera + 2 Ovisensoria

Hue

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + Kamera + 2 Ovisensoria
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista valoa ja värivaloa
Kamera ja sensorit mukana
Sisältää Bridgen

349,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

40 W:n teholähde ulkokäyttöön

Hue

40 W:n teholähde ulkokäyttöön
Jatkokaapeli
Teho jopa 40 W
Musta

49,99 €

Musta Hue Secure -video-ovikello.

Suojaa ovesi valolla

Esittelyssä Hue Secure -video-ovikello – vastaanota liikehälytyksiä, tarkista reaaliaikaisesta näkymästä, kuka siellä on, ja laita Philips Hue -valot syttymään tai vilkkumaan, kun joku on ovella.

Osta ovikelloja

Vertaa älykkäitä turvakameroita

Langallinen kamera

Lue lisää

Akkukäyttöinen kamera

Lue lisää

Valonheitin kameralla

Lue lisää

Langallinen video-ovikello

Lue lisää

2K-malli saatavilla

1080p-malli saatavilla

Kuvasuhde

16:09
16:09
16:09
1:1

Sisäänrakennettu valo

Voidaan käyttää ulkona

Asennuskiinnike

Pöytä-, seinä- tai kattoasennus
Seinä- tai kattoasennus
Seinäasennus
Seinäasennus

Teho

Kytketään pistorasiaan
Ladattava akku
Yhdistetty sähköverkkoon
Yhdistetty sähköverkkoon

Reaaliaikainen näkymä

Yönäkö

Kaksisuuntainen puhe

Lähettää liikeaktivoituja hälytyksiä

Toimii Hue-valojen¹ kanssa

Katso videohistoria²

Valvo kotiasi reaaliajassa

Valvo kotiasi reaaliajassa

Saat hälytykset suoraan mobiililaitteeseesi. Näe, mitä tapahtuu – juuri sillä hetkellä – terävän ja selkeän reaaliaikanäkymän avulla. Secure-kamerasi on kotona, jotta sinun ei tarvitse olla.

Mies seuraa takapihan reaaliaikaista kuvaa älypuhelimellaan Hue-sovelluksen avulla.

Kodin turvallisuuden ja valaistuksen täydellinen hallinta yhdessä sovelluksessa

Hue-sovellus antaa sinulle täyden hallinnan älykkääseen turvallisuuteesi ja valaistukseesi. Hallitse Hue-kameroita, video-ovikelloja ja ovisensoreita, vastaanota välittömiä ilmoituksia ja käynnistä automaatioita tai hälytyksiä – suoraan puhelimestasi. Yhdistä älyvaloihin parantaaksesi turvallisuutta ja mukauttaaksesi asetuksiasi yhdessä sovelluksessa.

Mies istuu työskentelemässä kannettavalla tietokoneellaan ja valvoo etuoveaan 2K-kameralla.

Vapauta kätesi ääniohjauksella

Toimii Alexan, Google Assistantin ja Apple Homen kanssa. Pyydä, että kameran syöte näytetään näytöllä, kun havaitaan liikettä tai haluat tarkistaa tilanteen.

Lue lisää älykodin turvallisuudesta

Tutustu Philips Hue Secureen

Tutustu Philips Hue Secureen
Tutustu Security Center -turvakeskukseen

Tutustu Security Center -turvakeskukseen
Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko tukea?

Kysymyksiä ja vastauksia älykkäistä turvakameroista

Paljonko älykkäät turvakamerat yleensä maksavat?

Onko turvakameroissa ääntä?

Kuinka kauan älykkäät turvakamerat säilyttävät kuvamateriaalia?

Mitkä älykkäät turvakamerat toimivat ääniohjaussovellusten, kuten Alexan, Google Homen tai Apple HomeKitin, kanssa?

Mikä on paras älykäs turvakamera?

Mikä on paras ovikellokamera?

¹Vaatii Philips Hue Bridgen ja vähintään yhden Philips Hue -valon (myydään erikseen).

²Vaatii Secure-sopimuksen (myydään erikseen).

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

