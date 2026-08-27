Philips Hue ja Sonos

Ohjaa Sonos-kaiuttimia Huen kytkimillä

Tulossa syksyllä 2026

Ohjaa musiikkia ja ääntä Sonos-kaiuttimissasi käyttämällä Hue Tap Dial -kytkintä tai muuta yhteensopivaa Hue-kytkintä tai -painiketta. Toista, pysäytä ja ohita kappaleita, valitse radiokanavia ja säädä äänenvoimakkuutta missä vain kotonasi.

Ohjaa kaiuttimia helposti ja luotettavasti – vaikka verkkoyhteys olisi poikki.

Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.