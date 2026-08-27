Tervetuloa tutustumaan kodin älytekniikan kahden uranuurtajan uskomattomaan valo- ja äänielämykseen.
Yhteinen visio nyt ja sitoutuminen innovointiin yhdessä tulevaisuudessa.
Philips Hue ja Sonos
Valon ja äänen synergia
Tervetuloa tutustumaan kodin älytekniikan kahden uranuurtajan uskomattomaan valo- ja äänielämykseen.
Piristä joka päivää saumattomasti
Nauti kodista, jossa Hue-älyvalot ja Sonos-kaiuttimet toimivat täydellisessä harmoniassa tehden elämästä kotona helpompaa, nautinnollisempaa ja inspiroivampaa!
Ohjaa Sonos-kaiuttimia Huen kytkimillä
Tulossa syksyllä 2026
Ohjaa musiikkia ja ääntä Sonos-kaiuttimissasi käyttämällä Hue Tap Dial -kytkintä tai muuta yhteensopivaa Hue-kytkintä tai -painiketta. Toista, pysäytä ja ohita kappaleita, valitse radiokanavia ja säädä äänenvoimakkuutta missä vain kotonasi.
Ohjaa kaiuttimia helposti ja luotettavasti – vaikka verkkoyhteys olisi poikki.
Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.
Herää valon ja äänen kanssa
Voit aloittaa päivän herätysautomaatiolla, jossa Sonosin kirkas ja selkeä ääni yhdistyy Hue-valaistukseen.
Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.
*Puhekomennot ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi ja ranskaksi.
Sonosin ohjaus puhekomennoilla
Anna Sonos-laitteellesi komento sytyttää tai sammuttaa valot, säätää kirkkautta tai vaihtaa valon väriä. Voit myös asettaa valaistusasetuksen.
Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.
Hanki Sonos
Tutustu Sonos-kaiuttimien ja -äänijärjestelmien valikoimaan, jotka synkronoidaan Hue-älyvalojesi kanssa.
Tarvitsetko apua?
Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Sonosin yhdistämiseen, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.