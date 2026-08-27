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Philips Hue ja Sonos

Valon ja äänen synergia

Tervetuloa tutustumaan kodin älytekniikan kahden uranuurtajan uskomattomaan valo- ja äänielämykseen.
Yhteinen visio nyt ja sitoutuminen innovointiin yhdessä tulevaisuudessa.

Mies tanssii makuuhuoneessaan musiikin tahtiin käyttämällä Philips Hue -valoja ja Sonos-älykaiutinta

Moniaistillinen elämä

Piristä joka päivää saumattomasti

Nauti kodista, jossa Hue-älyvalot ja Sonos-kaiuttimet toimivat täydellisessä harmoniassa tehden elämästä kotona helpompaa, nautinnollisempaa ja inspiroivampaa!

Yöpöydällä oleva Sonos-älykaiutin, joka on synkronoitu Philips Hue -valojen kanssa

Ohjaa Sonos-kaiuttimia Huen kytkimillä

Tulossa syksyllä 2026

Ohjaa musiikkia ja ääntä Sonos-kaiuttimissasi käyttämällä Hue Tap Dial -kytkintä tai muuta yhteensopivaa Hue-kytkintä tai -painiketta. Toista, pysäytä ja ohita kappaleita, valitse radiokanavia ja säädä äänenvoimakkuutta missä vain kotonasi. 

Ohjaa kaiuttimia helposti ja luotettavasti – vaikka verkkoyhteys olisi poikki.

Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.

Osta Tap dial switch -kytkin
Yöpöydällä oleva Sonos-älykaiutin, joka on synkronoitu Philips Hue -valojen kanssa

Herää valon ja äänen kanssa

Voit aloittaa päivän herätysautomaatiolla, jossa Sonosin kirkas ja selkeä ääni yhdistyy Hue-valaistukseen. 

Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.

*Puhekomennot ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi ja ranskaksi.

Osta Bridge Pro
Yöpöydällä oleva Sonos-älykaiutin, joka on synkronoitu Philips Hue -valojen kanssa

Sonosin ohjaus puhekomennoilla

Anna Sonos-laitteellesi komento sytyttää tai sammuttaa valot, säätää kirkkautta tai vaihtaa valon väriä. Voit myös asettaa valaistusasetuksen.

Bridge tai Bridge Pro vaaditaan.

Osta Bridge

Hanki Sonos

Tutustu Sonos-kaiuttimien ja -äänijärjestelmien valikoimaan, jotka synkronoidaan Hue-älyvalojesi kanssa.

Siirry: Sonos
Valikoima Philips Hue -lamppuja ja -lisävarusteita, mukaan lukien älypainikkeet ja Hue Bridge

Tarvitsetko apua?

Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Sonosin yhdistämiseen, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.

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