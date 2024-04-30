Tuki

Philips Hue ja Google Assistant

Luo älykoti, joka vastaa jokaiseen komentoosi – sinun tarvitsee vain avata suusi.

Älykkäämpi ja kirkkaampi Google Assistant

Älykkäämpi ja kirkkaampi Google Assistant

Ota kaikki irti älykodistasi

Sytytätpä sitten valot tai valmistaudut yöunille, Philips Hue ja Google Assistant työskentelevät yhdessä auttaakseen sinua saamaan älykodin toimimaan puolestasi.

Mies sohvalla katsomassa televisiota viihdevalaistuksessa älykaiutin sivupöydällä vieressään

Ohjaa valaistusta puheellasi

Google Assistantilla voit ohjata Philips Hue -valojasi – tai jopa Hue sync boxiasi – äänelläsi.

Katso puhekomennot
Nukahda huoletta, herää luonnollisesti

Nukahda huoletta, herää luonnollisesti

Käytä lempeän nukahtamisen ja heräämisen komentoja makuuhuoneen valaistuksen automatisointiin. Himmennä valot hitaasti nukkumaanmenoaikaan tai aseta luonnollinen herätys henkilökohtaisen auringonnousun avulla.

 

Mies ja nainen kävelevät taloon älykaiuttimen kanssa

Valitse järjestelmäsi määritystapa

Ota käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ominaisuudet Hue Bridgellä. Eikö tila sovi Hue Bridgelle? Ohjaa huoneessa jopa kymmentä valoa Bluetoothilla.

Katso, miten homma toimii
Määritä Philips Hue ja Google Assistant

Hue-valaistusopas

Määritä Philips Hue ja Google Assistant

Määritä Philips Hue Google Home -sovelluksessa näiden vaiheittaisten ohjeiden avulla.

Lue opas
Google Nest

Hanki Google Nest

Google Storesta löydät Google Assistant -yhteensopivat kaiuttimet ja näytöt, kuten Google Nest Minin, Google Nest Hubin ja Google Nest Hub Maxin.

Siirry Google Storeen
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay