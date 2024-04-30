Luo älykoti, joka vastaa jokaiseen komentoosi – sinun tarvitsee vain avata suusi.
Philips Hue ja Google Assistant
Älykkäämpi ja kirkkaampi Google Assistant
Ota kaikki irti älykodistasi
Sytytätpä sitten valot tai valmistaudut yöunille, Philips Hue ja Google Assistant työskentelevät yhdessä auttaakseen sinua saamaan älykodin toimimaan puolestasi.
Ohjaa valaistusta puheellasi
Google Assistantilla voit ohjata Philips Hue -valojasi – tai jopa Hue sync boxiasi – äänelläsi.
Nukahda huoletta, herää luonnollisesti
Käytä lempeän nukahtamisen ja heräämisen komentoja makuuhuoneen valaistuksen automatisointiin. Himmennä valot hitaasti nukkumaanmenoaikaan tai aseta luonnollinen herätys henkilökohtaisen auringonnousun avulla.
Valitse järjestelmäsi määritystapa
Ota käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ominaisuudet Hue Bridgellä. Eikö tila sovi Hue Bridgelle? Ohjaa huoneessa jopa kymmentä valoa Bluetoothilla.
Hanki Google Nest
Google Storesta löydät Google Assistant -yhteensopivat kaiuttimet ja näytöt, kuten Google Nest Minin, Google Nest Hubin ja Google Nest Hub Maxin.