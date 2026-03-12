Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille
Nykyinen hinta on 59,99 €
Nykyinen hinta on 59,99 €
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Tietoja Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille
Tämä tuote on tarkoitettu valoille, jotka eivät ole älyvaloja. Lisää himmennettävät perinteiset valot Philips Hue -järjestelmääsi, jotta voit ohjata niitä kuten Hue-valojasi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia tavallisia valoja Hue-valojesi rinnalla. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Kun valot on asennettu, voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan valokatkaisijasta. Luo rutiineihisi sopivia automaatioita ja sisällytä valot valaistusasetuksiin. Virtakytkin yhdistetään kodin sähköverkkoon, joten paristoja ei tarvita. Asenna se nykyisen kytkimesi taakse (painokytkin vaaditaan) ja ohjaa valoja luotettavasti Hue Bridgen kautta, vaikka Wi-Fi olisi poissa käytöstä. Lisätietoja: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Tekee tavallisista valoista älykkäitä
- Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
- Määritä automaatiot ja valaistusasetukset
- Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
- Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103111876
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Synteettinen
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
- Ympäristön lämpötila
- -5...+40 ˚C
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 20 % < H << 70 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -5 °C...45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää Hue-kytkimen
- Kyllä
- Keskipiste
- Kyllä
Takuu
- 2 vuotta
- Kyllä
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Ruokailutila, Toiminnallinen, Käytävä, Kotitoimisto, Työhuone, Olohuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103111876
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,06 kg
- Korkeus
- 140 mm
- Pituus
- 88 mm
- Leveys
- 45 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004296901
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103111876
Tehonkulutus
- Teho
- 0,4
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 16,8 mm
- Kokonaispituus
- 41 mm
- Kokonaisleveys
- 37,3 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä, Katto
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Kytkin
- Määritettävät painikkeet
- 1
- Käyttöikä
- 25,000 clicks
- Kiinnitysvaihtoehdot
- seinä
- Tuettu johdotus
- Nollajohdin, Ei nollajohdinta
- Lähtökanava
- 1 kanava
- Tuettu kytkintyyppi
- Painike, Keinukytkin
- Lampun kuorma
- 5–200 W:n LED – takareuna (sisältää himmennettävät LED-liitäntälaitteet), 5–20 W:n LED – etureuna, 20–150 W halogeeni, hehkulamppu – takareuna, 20–150 W halogeeni, hehkulamppu – etureuna
- Himmentimen kuorma
- Etureuna, Takareuna
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla