Tämä tuote on tarkoitettu valoille, jotka eivät ole älyvaloja. Lisää himmennettävät perinteiset valot Philips Hue -järjestelmääsi, jotta voit ohjata niitä kuten Hue-valojasi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia tavallisia valoja Hue-valojesi rinnalla. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Kun valot on asennettu, voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan valokatkaisijasta. Luo rutiineihisi sopivia automaatioita ja sisällytä valot valaistusasetuksiin. Virtakytkin yhdistetään kodin sähköverkkoon, joten paristoja ei tarvita. Asenna se nykyisen kytkimesi taakse (painokytkin vaaditaan) ja ohjaa valoja luotettavasti Hue Bridgen kautta, vaikka Wi-Fi olisi poissa käytöstä. Lisätietoja: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Tekee tavallisista valoista älykkäitä

Ohjaa älyvaloja ja muita valoja

Määritä automaatiot ja valaistusasetukset

Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä

Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia