Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille

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Lähikuva edestä Hue Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille
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Tietoja Langallinen himmenninkytkin muille kuin älyvaloille

Tämä tuote on tarkoitettu valoille, jotka eivät ole älyvaloja. Lisää himmennettävät perinteiset valot Philips Hue -järjestelmääsi, jotta voit ohjata niitä kuten Hue-valojasi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia tavallisia valoja Hue-valojesi rinnalla. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Kun valot on asennettu, voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan valokatkaisijasta. Luo rutiineihisi sopivia automaatioita ja sisällytä valot valaistusasetuksiin. Virtakytkin yhdistetään kodin sähköverkkoon, joten paristoja ei tarvita. Asenna se nykyisen kytkimesi taakse (painokytkin vaaditaan) ja ohjaa valoja luotettavasti Hue Bridgen kautta, vaikka Wi-Fi olisi poissa käytöstä. Lisätietoja: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Tekee tavallisista valoista älykkäitä
  • Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
  • Määritä automaatiot ja valaistusasetukset
  • Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
  • Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
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