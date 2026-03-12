Philips Hue Liane 360° valonauha 3 m (sisältää painon)
Nykyinen hinta on 429,99 €
Nykyinen hinta on 429,99 €
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Tietoja Philips Hue Liane 360° valonauha 3 m (sisältää painon)
Liane 360° ‑valonauhassa yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja älyvalaistus. Se luo valoa joka puolelta ja korostaa hienovaraisesti kotisi arkkitehtonisia piirteitä. Liane käyttää OmniGlow-teknologiaa, mikä saa aikaan yhtenäisen ja pehmeän valon. Se tuo sisustukseen syvyyttä, lämpöä ja hillittyä eleganssia. Aseta lämmintä valkoista valoa, kun haluat rentoutua, toiminnallista viileän valkoista valoa askareita varten ja liukuvärjättyä valoa tunnelman luomiseen. Luo vakaa, pystysuora valolinja kiinnittämällä paino valonauhan alaosaan – lisää ilmettä makuuhuoneiden ja käytävien seinille ja kulmiin. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.
- Yhtenäinen 360 asteen valkoinen ja värillinen valo
- Erittäin pehmeät OmniGlow-liukuvärit
- Leikattavissa ja asennettavissa haluamallasi tavalla
- Älykäs ohjaus Hue-sovelluksella
- Virtalähde ja tarvikkeet sisältyvät pakkaukseen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103178558
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Mattavalkoinen
- Materiaali
- Silikoni
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 1.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 60
Valosarja/valonauha
- Leikattavissa oikeaan mittaan
- Kyllä
- Laajennettava
- ei
- Tulojännite
- 220V-240V
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Tunnelma
- Tyyli
- Muotoilu
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103178558
- Nettopaino
- 1,86 kg
- Bruttopaino
- 2,71 kg
- Korkeus
- 380 mm
- Pituus
- 120 mm
- Leveys
- 385 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004435702
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 45
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 40
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 1 500
- Kokonaiskorkeus
- 22 mm
- Kokonaispituus
- 3 000 mm
- Kokonaisleveys
- 22 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 2 250
- Halkaisija
- 22 mm
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valovirta, 2 700 K
- 1 950
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Katto
Polttimo
- Muotoilu
- Φ22mm*3000mm
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla