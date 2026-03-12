Liane 360° ‑valonauhassa yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja älyvalaistus. Se luo valoa joka puolelta ja korostaa hienovaraisesti kotisi arkkitehtonisia piirteitä. Liane käyttää OmniGlow-teknologiaa, mikä saa aikaan yhtenäisen ja pehmeän valon. Se tuo sisustukseen syvyyttä, lämpöä ja hillittyä eleganssia. Aseta lämmintä valkoista valoa, kun haluat rentoutua, toiminnallista viileän valkoista valoa askareita varten ja liukuvärjättyä valoa tunnelman luomiseen. Luo vakaa, pystysuora valolinja kiinnittämällä paino valonauhan alaosaan – lisää ilmettä makuuhuoneiden ja käytävien seinille ja kulmiin. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.

Yhtenäinen 360 asteen valkoinen ja värillinen valo

Erittäin pehmeät OmniGlow-liukuvärit

Leikattavissa ja asennettavissa haluamallasi tavalla

Älykäs ohjaus Hue-sovelluksella

Virtalähde ja tarvikkeet sisältyvät pakkaukseen