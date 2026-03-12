Liane 360° ‑valonauhassa yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja älyvalaistus. Se luo valoa joka puolelta ja korostaa hienovaraisesti kotisi arkkitehtonisia piirteitä. Liane käyttää OmniGlow-teknologiaa, mikä saa aikaan yhtenäisen ja pehmeän valon. Se tuo sisustukseen syvyyttä, lämpöä ja hillittyä eleganssia. Aseta lämmintä valkoista valoa, kun haluat rentoutua, toiminnallista viileän valkoista valoa askareita varten ja liukuvärjättyä valoa tunnelman luomiseen. Lisää tyylikästä ilmettä kotiin ja työhuoneeseen asettamalla valonauha seiniä tai katon rajaa pitkin. Kiinnitä se pöytien päälle ja muotoile köysivalo luodaksesi ainutlaatuisen keskipisteen. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.

Yhtenäinen 360 asteen valkoinen ja värillinen valo

Erittäin pehmeät OmniGlow-liukuvärit

Leikattavissa ja asennettavissa haluamallasi tavalla

Älykäs ohjaus Hue-sovelluksella

Virtalähde ja tarvikkeet sisältyvät pakkaukseen