Philips Hue Liane 360° valonauha 5 m

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Lähikuva edestä Hue Philips Hue Liane 360° valonauha 5 m
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Tietoja Philips Hue Liane 360° valonauha 5 m

Liane 360° ‑valonauhassa yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja älyvalaistus. Se luo valoa joka puolelta ja korostaa hienovaraisesti kotisi arkkitehtonisia piirteitä. Liane käyttää OmniGlow-teknologiaa, mikä saa aikaan yhtenäisen ja pehmeän valon. Se tuo sisustukseen syvyyttä, lämpöä ja hillittyä eleganssia. Aseta lämmintä valkoista valoa, kun haluat rentoutua, toiminnallista viileän valkoista valoa askareita varten ja liukuvärjättyä valoa tunnelman luomiseen. Lisää tyylikästä ilmettä keittiöön ja olohuoneeseen asettamalla valonauha seiniä tai katon rajaa pitkin. Aseta valonauha työskentelytasojen päälle ja muotoile siitä upea katseenvangitsija. Palkittu Hue-sovellus mahdollistaa älykkään ohjauksen, automaatiot ja valaistusasetukset, jotka voit räätälöidä sinulle sopiviksi.

  • Yhtenäinen 360 asteen valkoinen ja värillinen valo
  • Erittäin pehmeät OmniGlow-liukuvärit
  • Leikattavissa ja asennettavissa haluamallasi tavalla
  • Älykäs ohjaus Hue-sovelluksella
  • Virtalähde ja tarvikkeet sisältyvät pakkaukseen
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