Play HDMI sync box 4K

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Lähikuva edestä Hue Play HDMI sync box 4K
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Tietoja Play HDMI sync box 4K

Avaa Hue-viihteen maailma televisioosi Philips Hue Play HDMI sync box 4K:n avulla. Nauti elokuvista, sarjoista ja peleistä, jotka heräävät eloon väreihin sovitetun valojen ansiosta – tämä muuttaa tapasi nauttia viihteestä. Synkronoi Hue-valot vaivattomasti suosikkisisältösi kanssa ja nauti sulavasta, kirkkaasta kuvanlaadusta, joka pysyy mukana jokaisessa näytön hetkessä ilman häiriöitä 4K-tarkkuuden ja 60 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta. Pienen koon ja yksinkertaisen HDMI-asetuksen ansiosta Hue Play Sync Box 4K sopii vaivattomasti mihin tahansa viihdetilaan. Määritä viihdealueesi Hue-sovelluksessa, synkronoi valosi Hue Play Sync Box 4K:n kanssa ja muokkaa asetuksia sen mukaan, mitä katsot tai pelaat.

  • Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella
  • Synkronoi sisältö Hue-sovelluksella
  • Yksinkertainen, pieni koko
  • Lisää jopa 10 valaisinta Hue Bridgen avulla
  • Helppo asentaa ja ottaa käyttöön
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