Avaa Hue-viihteen maailma televisioosi Philips Hue Play HDMI sync box 4K:n avulla. Nauti elokuvista, sarjoista ja peleistä, jotka heräävät eloon väreihin sovitetun valojen ansiosta – tämä muuttaa tapasi nauttia viihteestä. Synkronoi Hue-valot vaivattomasti suosikkisisältösi kanssa ja nauti sulavasta, kirkkaasta kuvanlaadusta, joka pysyy mukana jokaisessa näytön hetkessä ilman häiriöitä 4K-tarkkuuden ja 60 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta. Pienen koon ja yksinkertaisen HDMI-asetuksen ansiosta Hue Play Sync Box 4K sopii vaivattomasti mihin tahansa viihdetilaan. Määritä viihdealueesi Hue-sovelluksessa, synkronoi valosi Hue Play Sync Box 4K:n kanssa ja muokkaa asetuksia sen mukaan, mitä katsot tai pelaat.

Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella

Synkronoi sisältö Hue-sovelluksella

Yksinkertainen, pieni koko

Lisää jopa 10 valaisinta Hue Bridgen avulla

Helppo asentaa ja ottaa käyttöön