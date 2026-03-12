Play HDMI sync box 4K
Nykyinen hinta on 149,99 €
Nykyinen hinta on 149,99 €
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tietoja Play HDMI sync box 4K
Avaa Hue-viihteen maailma televisioosi Philips Hue Play HDMI sync box 4K:n avulla. Nauti elokuvista, sarjoista ja peleistä, jotka heräävät eloon väreihin sovitetun valojen ansiosta – tämä muuttaa tapasi nauttia viihteestä. Synkronoi Hue-valot vaivattomasti suosikkisisältösi kanssa ja nauti sulavasta, kirkkaasta kuvanlaadusta, joka pysyy mukana jokaisessa näytön hetkessä ilman häiriöitä 4K-tarkkuuden ja 60 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta. Pienen koon ja yksinkertaisen HDMI-asetuksen ansiosta Hue Play Sync Box 4K sopii vaivattomasti mihin tahansa viihdetilaan. Määritä viihdealueesi Hue-sovelluksessa, synkronoi valosi Hue Play Sync Box 4K:n kanssa ja muokkaa asetuksia sen mukaan, mitä katsot tai pelaat.
- Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella
- Synkronoi sisältö Hue-sovelluksella
- Yksinkertainen, pieni koko
- Lisää jopa 10 valaisinta Hue Bridgen avulla
- Helppo asentaa ja ottaa käyttöön
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103141644
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Mattamusta
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 10 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Pistoketyyppi
- Tyyppi C
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103141644
- Nettopaino
- 0,23 kg
- Bruttopaino
- 0,35 kg
- Korkeus
- 174 mm
- Pituus
- 79 mm
- Leveys
- 146 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004315002
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 1,2
- Teho
- 5
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 1 000
- Kokonaiskorkeus
- 23 mm
- Kokonaispituus
- 117 mm
- Kokonaisleveys
- 87 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- AC 100–240
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- ei
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Kannettava
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- No
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- HDMI
- Kyllä
- Videon tarkkuus
- 4K60
- Videomuodot
- NA
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Ei sovellettavissa
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla