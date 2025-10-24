2 kpl:n pakkaus E27
Tuo älyvaloa kotisi joka kolkkaan kahdella E27-kannalla varustetulla LED-älylampulla, jotka tarjoavat pehmeän valkoisen valon. Nämä useimpiin valaisimiin sopivat lamput mahdollistavat välittömän langattoman himmennyksen.
Nykyinen hinta on 29,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
61x110