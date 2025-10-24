Adore Bathroom -kohdevalaisin
Lisää Philips Hue White Ambiance Adore -spottivalo kylpyhuoneeseen. Nauti erilaisista valaistusvaihtoehdoista, jotka antavat energiaa ja auttavat keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen.
Nykyinen hinta on 164,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- GU10
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli