Philips Hue White Ambiance Adore -kattovalaisin muodostaa kaksi valopistettä huonetta kirkastamaan. Sisäänrakennetut valaistusvaihtoehdot auttavat virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.