Tuki
Adore Bathroom -peilivalaisin

Philips Hue White ambiance Adore -peililampun klassisen ohut muotoilu sopii jokaiseen kylpyhuoneeseen. Voit ohjata Hue-himmentimellä valaistusvaihtoehtoja, jotka auttavat virkistymään, keskittymään, lukemaan tai rentoutumaan. Valitse täydellinen valaistus meikkausta ja laittautumista varten. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Sisältää himmentimen
  • Integroitu LED
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

