Adore Bathroom -peilivalaisin
Philips Hue White ambiance Adore -peililampun klassisen ohut muotoilu sopii jokaiseen kylpyhuoneeseen. Voit ohjata Hue-himmentimellä valaistusvaihtoehtoja, jotka auttavat virkistymään, keskittymään, lukemaan tai rentoutumaan. Valitse täydellinen valaistus meikkausta ja laittautumista varten. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.
Nykyinen hinta on 199,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen