Adore Bathroom -peilivalaisin
Kylpyhuonekäyttöön suunnitellulla krominvärisellä Adore-seinävalaisimella saat lämpimästä viileään vaihtuvaa valkoista valoa päivän kaikkiin hetkiin. Kirkas valkoinen valo herättää tehokkaasti aamulla, kun taas lämmin ja himmeä valo auttaa rentoutumaan illalla.
Nykyinen hinta on 189,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kromi
Materiaali
Synteettinen