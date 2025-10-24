Tuki
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Adore Bathroom -peilivalaisin

Kylpyhuonekäyttöön suunnitellulla krominvärisellä Adore-seinävalaisimella saat lämpimästä viileään vaihtuvaa valkoista valoa päivän kaikkiin hetkiin. Kirkas valkoinen valo herättää tehokkaasti aamulla, kun taas lämmin ja himmeä valo auttaa rentoutumaan illalla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
