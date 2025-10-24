Mustan Philips Hue White Ambiance Amaze -riippuvalaisimen yksilöllinen muotoilu sulautuu hyvin kaikkiin keittiöihin ja ruokailutiloihin. Se tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja yhdistämällä tuote Hue Bridgeen.