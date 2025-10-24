Amaze-riippuvalaisin
Mustan Philips Hue White Ambiance Amaze -riippuvalaisimen yksilöllinen muotoilu sulautuu hyvin kaikkiin keittiöihin ja ruokailutiloihin. Se tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja yhdistämällä tuote Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 229,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli