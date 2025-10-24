Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Amaze-riippuvalaisin

Amaze-riippuvalaisin

Mustan Philips Hue White Ambiance Amaze -riippuvalaisimen yksilöllinen muotoilu sulautuu hyvin kaikkiin keittiöihin ja ruokailutiloihin. Se tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja yhdistämällä tuote Hue Bridgeen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay