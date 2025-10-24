Buckram-kohdevalaisin
Philips Hue White Ambiance Buckram -spottivalaisimissa on langaton himmennin ja valkoista valoa tuottava GU10 LED -lamppu, jonka valo auttaa sinua rentoutumaan, lukemaan, keskittymään ja virkistymään. Luonnollisen valkoinen valo sopii kaikkiin päivän rutiineihin.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Hue Bridge käytössä
- Sisältää himmentimen
- GU10
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli